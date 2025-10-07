Prezzo da strapazzo per Logitech M185, mouse wireless tuo a meno di 12€

Comodità e soprattutto affidabilità. Sono queste le due caratteristiche che rendono Logitech M185 uno dei mouse wireless più apprezzati di sempre. È piccolo e lo porti ovunque così da poterlo usare sia a casa che in giro e poi è dedicato sia a chi usa la mano destra che quella sinistra. Insomma, anche il prezzo urla affare su Amazon con la festa delle offerte Prime. Mettilo in carrello a soli 11,39 euro e portalo ora a casa.

Logitech M185 è un mouse wireless da usare con qualsiasi dispositivo. Lo colleghi al tuo computer oppure al tuo laptop e sblocchi un modo comodo e veloce per navigare nel sistema senza fronzoli. Si connette ai tuoi prodotti con il micro ricevitore USB che ti viene fornito in confezione e diventa subito operativo. Oltre ad essere senza fili, ha anche delle dimensioni compatte che però non entrano in contrasto con l’ergonomia. Infatti il palmo della mano si appoggia fedelmente sulla sua superficie. A tal punto mi sembra opportuno fatti notare che il mouse è ambidestro quindi utilizzare con entrambe le mani senza alcuna difficoltà o rinuncia.

Una volta che lo hai connesso ai prodotti che più preferisci, inizia a utilizzarlo senza alcuna interruzione. I DPI sono fissi a un valore di 1000 punti e rendono il movimento del cursore fluido e perfetto per navigare tra documenti, online e così via. Inoltre il tracciamento è di tipo ottico così ogni spostamento viene letto e ricevuto senza perdite. Ci sono i classici tasti a tua disposizione ossia clic destro, clic sinistro e rotellina di scorrimento. Per ultimo, ma non per importanza, la batteria ha una durata di 12 mesi grazie a delle semplici batterie che inserisci al suo interno.

Non perdere lo sconto legato alla festa delle offerte Prime e acquista subito il tuo Logitech M185 a soli 11,39 euro con il ribasso in corso.