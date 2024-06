Prezzo DISTRUTTO per l'altoparlante portatile JBL su Amazon (-42%)

JBL Charge Essential 2 è un altoparlante portatile bluetooth eccezionale che oggi è sicuramente tra gli affari migliori che puoi trovare su Amazon: grazie al 42% di sconto puoi acquistarlo a soli 92,99 euro invece di 159,99, con spedizione Prime inclusa.

JBL Charge Essential 2: le caratteristiche dell’altoparlante

L’altoparlante si distingue per il suo design elegante e prestazioni sonore di altissimo livello grazie alla tecnologia JBL Original Pro Sound che fa uso di driver a forma di circuito e due radiatori passivi JBL, capaci di fornire bassi profondi e un suono avvolgente.

La batteria dura davvero a lungo: una sola ricarica offre fino a 20 ore di autonomia. Inoltre il dispositivo è equipaggiato con un power bank integrato e una porta USB, utili per ricaricare smartphone, tablet e altri dispositivi durante l’uso.

Resistente e impermeabile, grazie alla certificazione IPX7 può resistere a immersioni temporanee in acqua, rendendolo ideale per feste in spiaggia, pomeriggi a bordo piscina o anche per l’uso sotto la doccia.

La connettività bluetooth, infine, permette di collegare facilmente smartphone, tablet e qualsiasi altro dispositivo abilitato al Bluetooth, consentendo di riprodurre musica in streaming wireless con una qualità stereo elevata.

La confezione include l’altoparlante, un cavo USB Type-C per la ricarica, una scheda di sicurezza e una guida rapida per iniziare subito a utilizzare il dispositivo. Il prezzo di 92,99 euro invece di 159,99 è un affare da non lasciarsi scappare.