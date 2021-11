Prezzo folle per le JBL Tune T750BTNC scontate a metà prezzo

Tra le numerose offerte che propone il Black Friday di Amazon, oggi puoi trovare un paio di cuffie Bluetooth ad un prezzo incredibile. Si tratta delle JBL Tune T750BTNC, che con uno sconto di circa metà prezzo, a soli 65 euro, rappresentano senza dubbio un affare per gli amanti del suono ad alta fedeltà. Lo sconto si applica solo sulla variante nera, come sempre fino ad esaurimento scorte.

Cuffie Bluetooth JBL Tune T750BTNC: caratteristiche tecniche

Le cuffie si caratterizzano per un design ultraleggero. Sono realizzate completamente in plastica, ma di elevatissima qualità, così da ridurre il peso sulla testa senza rinunciare alla robustezza. Sia l’archetto che i padiglioni sono imbottiti in memory foam, che garantisce un confort assoluto anche dopo molte ore di ascolto. I padiglioni sono ruotabili e richiudibili così da facilitare il trasporto e maggiore praticità quando sono al collo. Questi sono inoltre rivestiti in ecopelle che fornisce il miglior isolamento possibile dai rumori ambientali. Va poi aggiunta la cancellazione del rumore adattiva che consente di regolare il livello dell’ANC (Active Noise Canceling) in base all’ambiente circostante per un ascolto ottimale.

Dal punto di vista funzionale le cuffie non rinunciano assolutamente a nulla, a partire dalla connettività. In questo caso la connessione Bluetooth gode della tecnologia Multipoint che consente di associare due dispositivi contemporaneamente. In questo modo, ad esempio, è possibile riprodurre la musica dal primo e gestire le chiamate dal secondo. Il tutto direttamente dai pratici comandi sul padiglione che consentono di gestire tracce, volume e anche gli assistenti vocali Bixby e Alexa, oltre che naturalmente Siri e Google Assistant. A fare la differenza rimane naturalmente il timbro di JBL, arricchito da JBL Pure Bass che fornisce bassi più profondi e potenti, senza mai rinunciare alla pulizia e al dettaglio a cui l’azienda ha abituato i propri clienti. Buona anche la durata della batteria che fornisce ben 30 ore di ascolto con ANC attivo.

Grazie ad uno sconto del 49%, le JBL Tune T750BTNC sono acquistabili su Amazon a soli 65,99 euro per un risparmio di ben 63 euro sul prezzo di listino.