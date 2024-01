PREZZO FOLLE per queste Cuffie da Gaming: solo 18€!

Le cuffie da gaming Turtle Beach Recon 70N sono progettate per offrire un’esperienza di gioco coinvolgente e confortevole, sia che tu stia giocando su Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, PC o dispositivi mobili. Con un design leggero e confortevole, le cuffie in questione sono pensate per sessioni di gioco prolungate. I cuscinetti auricolari in morbida pelle sintetica garantiscono un comfort ottimale, offrendo una vestibilità eccezionale.

Dotate di altoparlanti da 40 mm, queste cuffie regalano un suono di alta qualità con toni chiari e bassi potenti. La fedele riproduzione dei suoni ambientali fornisce un vantaggio competitivo durante le sessioni di gioco dato che ti permetteranno di sentire i passi nemici anche se molto distanti. Il microfono ad alta sensibilità di Turtle Beach assicura comunicazioni chiare e cristalline con i membri della tua squadra. Inoltre, grazie all’interruttore flip-up, puoi disattivarlo rapidamente quando necessario.

La compatibilità multipiattaforma delle Recon 70N le rende adatte a una vasta gamma di dispositivi, garantendo un’esperienza di gioco uniforme su Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, PC e dispositivi mobili. Indipendentemente dalla console o dal dispositivo in uso, queste cuffie sono pronte a offrire prestazioni di livello superiore per la tua esperienza di gioco.

Approfitta subito dell’offerta e fai tue le cuffie da gaming Turtle Beach Recon 70N a soli 18,74€ su Amazon!