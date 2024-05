PREZZO MINIMO STORICO per le cuffie CREATIVE Zen Hybrid 2

Ecco una grande occasione: il prezzo minimo storico per CREATIVE Zen Hybrid 2, le cuffie wireless con design over-ear. È proposto su Amazon. Si tratta di un affare da cogliere al volo per acquistare un modello che sa coniugare grande autonomia e qualità audio senza compromessi: sfruttano driver dinamici da 40 mm per riprodurre ogni frequenza in modo fedele.

CREATIVE Zen Hybrid 2 in forte sconto: l’affare

Si può contare su 67 ore con una sola ricarica della batteria, a patto di spegnere la cancellazione attiva del rumore. Non manca nemmeno la modalità Ambiente con microfoni dedicati per lasciar passare i suoni provenienti dall’esterno. La tecnologia utilizzata è Bluetooth 5.2, per ottenere una latenza fortemente ridotta, risultando così l’ideale anche per il gaming. Ancora, sono pieghevoli, dunque le potrai portare ovunque occupando poco spazio, anche nello zaino, nella borsa o nella custodia del laptop. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

Al prezzo minimo storico di soli 34,99 euro (quello di listino è 79,99 euro, secondo il sito ufficiale del produttore), le CREATIVE Zen Hybrid 2 sono la migliore occasione di oggi per chi cerca cuffie wireless over-ear da godersi per tutta l’estate e oltre. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva la promozione in corso, il consiglio è di approfittarne ora.

Sono vendute dallo store ufficiale del marchio sull’e-commerce e spedite da Amazon con la consegna gratuita a domicilio (riservata agli abbonati Prime) assicurata già entro domani per chi effettua subito l’ordine. Chiudiamo segnalando il voto medio assegnato dalle recensioni pubblicate da chi ha già avuto modo di provarle: è molto alto, pari a 4,5/5 stelle.