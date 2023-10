PREZZO MINIMO STORICO per queste cuffie wireless on-ear JBL

Vendute e spedite direttamente da Amazon, le cuffie wireless on-ear di JBL (modello Tune 510BT) sono oggi al loro prezzo minimo storico. È tutto merito dello sconto del 43% disponibile in questo momento che le rende un affare da cogliere al volo, prima del quasi inevitabile sold out. La spesa finale è di soli 28 euro, davvero irrisoria se si considera la qualità del prodotto.

Sconto 43% su JBL Tune 510BT: un grande affare

La connettività senza fili è gestita tramite Bluetooth 5.0, un approccio che consente di ridurre al minimo i consumi portando l’autonomia fino a 40 ore con una sola ricarica (da eseguire tramite USB-C in modalità rapida). La resa del comparto sonoro è quella che ci si aspetta da uno dei marchi leader nel settore audio, con tecnologia Pure Bass Sound per riprodurre ogni frequenza al meglio. C’è poi il microfono utile sia per gestire le telefonate che per interagire con l’intelligenza artificiale di Assistente Google e Siri. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

Grazie alla promozione in corso è possibile acquistare le cuffie wireless on-ear JBL Tune 510BT al prezzo finale di soli 28,58 euro, il minimo storico da quando il prodotto è stato lanciato. È merito dello sconto del 43% applicato in automatico. La colorazione è Blu, quella visibile in queste immagini.

Come scritto in apertura, l’articolo è venduto e spedito da Amazon in modo diretto, senza intermediari, con disponibilità immediata e consegna gratuita a domicilio in un solo giorno. In altre parole, se si è abbonati Prime e si decide di effettuare subito l’ordine, arriverà direttamente a casa senza alcuna spesa aggiuntiva per il trasporto già entro domani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.