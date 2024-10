PREZZO STRACCIATO per il powerbank INIU da 20000 mAh

Il powerbank MegaPower da 20.000 mAh di INIU, con supporto alle tecnologie Power Delivery 3.0 e Quick Charge 4.0, è in doppio sconto su Amazon. Per approfittarne devi solo attivare il coupon che trovi sull’e-commerce, così da poterlo acquistare al prezzo stracciato di soli 15,94 euro. Compatto e con display integrato che mostra la percentuale residua, è la scelta giusta.

INIU, powerbank da 20.00 mAh in doppio sconto

Lo potrai avere sempre con te, per ricaricare smartphone, tablet e altri dispositivi come smartwatch o aurivolari wireless. È dotato di tre porte, una USB-C che funziona anche in ingresso (per immagazzinare energia quando collegato a una presa a muro) e due USB-A. Può raggiungere i 22,5 W per eseguire l’operazione in modo veloce, riducendo al minimo le attese, anche su tre device in contemporanea. Nella confezione sono inclusi un cavo da USB-A a USB-C, la custodia protettiva per il trasporto e il manuale. Per tutti gli altri dettagli, fai un salto sulla scheda del prodotto.

Al prezzo finale di soli 15,94 euro, grazie al doppio sconto di oggi, il powerbank INIU MegaPower da 20.000 mAh è un affare da cogliere al volo. La prima riduzione della spesa (-27%) è applicata in automatico, mentre per la seconda (-45%) è necessario attivare il coupon dedicato. Attenzione: potrebbe andare sold out da un momento all’altro.

Se hai un abbonamento Prime attivo ed effettui subito l’ordine, per te c’è anche la consegna gratuita, prevista già entro domani. La spedizione è gestita direttamente da Amazon attraverso la rete logistica dell’e-commerce. Il voto medio assegnato dalle oltre 25.000 recensioni scritte dai clienti è 4,6/5.