Prime Day: le 10 offerte migliori su Amazon

L’edizione 2023 dell’evento Prime Day sta quasi per giungere al termine e, come da tradizione, l’e-commerce condivide qualche prima statistica e curiosità sull’andamento delle promozioni. È appena stata pubblicata la classifica delle migliori offerte proposte dalle marche più popolari e, neanche a dirlo, a dominare è la stessa Amazon, grazie a sconti sui propri dispositivi come quello che propone Fire TV Stick 4K a -63%.

Le migliori offerte nel Prime Day di Amazon

C’è molta, moltissima tecnologia nella Top 10 che riportiamo qui sotto, con l’unica eccezione rappresentata dalle capsule di caffè Borbone che trovano sempre il modo di piazzarsi tra le prime posizioni per volumi di vendita.

Nelle posizioni successive si incrociano, tra gli altri, Microsoft 365 Family a 51,99 euro (sconto 37%), il dispositivo Ring Intercom a 47,99 euro (sconto 63%) per rendere smart il citofono di casa e lo smartphone OnePlus 10 Pro 5G a 399,00 euro (sconto 38%). È possibile consultare la Top 100 nella sezione dedicata.

Come scritto in apertura, l’evento di Amazon riservato ai clienti Prime si concluderà questa sera, alle ore 23:59 di mercoledì 12 luglio. C’è ancora tempo per approfittarne, anche da parte di chi non è abbonato, semplicemente iniziando ora il periodo di prova della sottoscrizione per accedere alle offerte del Prime Day e a tutti gli altri vantaggi inclusi.

