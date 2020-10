Prime Day: 163 euro di sconto sul Lenovo IdeaPad Flex 5 2 in 1

Lavorate o studiate in mobilità, avete bisogno di un PC portatile che non si limiti a fare solo da PC e avete bisogno di qualcosa, che all’occorrenza possa fare da tablet. Amazon per il Prime Day propone la soluzione ad ognuno di questi problemi: Lenovo IdeaPad Flex 5, oggi in offerta con ben 163 euro di sconto sul prezzo di listino.

Convertibili: Lenovo IdeaPad Flex con Intel Core i5-1035G1 a soli 729 euro su Amazon per il Prime Day

Il Lenovo IdeaPad Flex 5 è un dispositivo pensato per la produttività, un convertibile 2 in 1 che passa da laptop a tablet con una semplice rotazione del display. In particolare il display è un 14 pollici Full HD naturalmente touchscreen. Ad alimentare il PC ci pensa il processore Intel Core i5-1035G1, serie di CPU prodotte sul nodo a 10nm in grado di ridurre i consumi pur aumentando le prestazioni.

Un aspetto importante della proposta di Lenovo, è la presenza della Lenovo Digital Pen direttamente in confezione. Si tratta di uno strumento estremamente utile sia per chi necessita di prendere appunti, sia per chi lavora con la grafica. La Digital Pen può essere utilizzata per scrivere, disegnare, o come complemento per l’elaborazione di documenti e presentazioni, un oggetto all’apparenza trascurabile, ma di cui non vorrete più fare a meno.

Ad accompagnare il tutto ci pensano 8GB di memoria RAM ed un SSD da 512GB che garantiscono performance e sufficiente spazio di archiviazione. Presente anche il lettore di impronte digitali per ottenere la massima protezione dei propri dati. Anche sul fronte della connettività l’IdeaPad Flex 5 soddisfa qualsiasi esigenza. Sono presenti 2 porte USB Type-A, un lettore di schede, una porta USB Type-C e perfino un’uscita HDMI.

Si tratta di un device utile davvero per tutti gli usi (gaming escluso, si intende), comodo e facile da trasportare. Al prezzo di 729 euro su Amazon, è senza dubbio un’alternativa perfetta ai più tradizionali ultrabook che aggiunge una quantità infinita di funzionalità, ad un prezzo estremamente aggressivo.