Prime Day 2022: Samsung Galaxy S22 Ultra scontato di 280€

Ultima occasione per approfittare di questa offerta legata ai Prime Day 2022 che permette di acquistare lo splendido Samsung Galaxy S22 Ultra con uno sconto di 280€ sul prezzo di listino. Se sei un abbonato Amazon Prime puoi portarti a casa il dispositivo a soli 1099€ invece di 1379€. Puoi anche scegliere di pagarlo a rate a tasse zero scegliendo il metodo di pagamento Cofidis al momento del checkout.

Samsung Galaxy S22 Ultra: smartphone bomba in offerta per i Prime Day 2022

Samsung Galaxy S22 Ultra è l’ultimo smartphone Android di punta del colosso coreano, dotato di uno straordinario display AMOLED 2X con luminosità massima da 1720 nits, una fotocamera da 108 megapixel supportata dal Super Clear Glass, che ti permette di catturare più luce, più movimento e più dettagli senza riflessi o abbagli. La confezione contiene anche il caricabatterie Samsung da 25W per la Ricarica-Super Rapida, mentre qui trovi la scheda tecnica del prodotto.

Il Galaxy S22 Ultra è senza dubbio tra le soluzioni migliori che tu possa desiderare in assoluto, non solo tra gli smartphone Android. Un dispositivo all’avanguardia dotato delle più recenti tecnologie, splendido da vedere e da usare, ultraveloce e completo di una fotocamera davvero spaventosa. Può essere tuo, solo per oggi, a 1099€ invece di 1379€ con la possibilità di pagarlo in comode rate.

Per accedere all’offerta ricordati che devi essere un abbonato Amazon Prime: in caso, puoi usufruire della prova gratuita di 30 giorni quando preferisci.

