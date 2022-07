Prime Day 2022: la Top 10 dei prodotti più venduti

Il resoconto di Amazon sul Prime Day 2022 non lascia dubbi né spazio a interpretazioni: è stata l’edizione più grande di sempre dell’evento. I clienti con abbonamento Prime hanno acquistato più di 100.000 prodotti ogni minuto, risparmiando complessivamente oltre 1,7 miliardi di dollari in tutto il mondo. I partner, in particolare le piccole e medie imprese, hanno registrato vendite senza precedenti.

I prodotti più venduti nel Prime Day su Amazon

Riportiamo la classifica dei prodotti più venduti, escludendo quelli a marchio Amazon come gli smart speaker della linea Echo protagonisti di promozioni che hanno portato Alexa in milioni di nuove case. Ecco la Top 10 con l’immancabile scorta formato famiglia di carta igienica.

Una curiosità degna di nota: il picco dello shopping è stato registrato tra le ore 18:00 e le ore 19:00 di martedì 12 luglio. Chiudiamo infine con il commento di Doug Herrington, CEO di Amazon Worldwide Stores, che sottolinea il successo dell’evento organizzato una volta all’anno e dedicato interamente agli abbonati Prime.

Il Prime Day è una celebrazione dei nostri clienti Amazon Prime, che attendono con impazienza questo evento ogni anno, e siamo entusiasti di aver offerto loro ancora una volta incredibili risparmi. Questo evento speciale è reso possibile grazie al supporto dei nostri dipendenti, fornitori e partner di vendita e voglio ringraziare tutti loro per aver reso questo un Prime Day da ricordare.

