Prime Day 2023: Dreame, casa pulita e sconti TOP

La robotica è protagonista degli sconti di questo Prime Day e Dreame è ancora una volta tra i brand protagonisti del grande “fuoritutto” Amazon. L’ampia gamma degli strumenti per la pulizia domestica, infatti, sposa ormai ogni esigenza ed ogni budget, mettendo a disposizione esattamente ciò che serve sulla base delle proprie aspettative. C’è chi infatti ha semplicemente bisogno di un aiuto quotidiano contro i peli del proprio animale domestico, chi vuole dimenticarsi la casa e ritrovarsela pulita, chi deve sopperire ad improvvisi bisogni determinati dalla caduta accidentale di cibo o terriccio dei vasi, chi ancora vuole semplicemente qualcuno che sistemi la cucina dopo cena.

Una volta identificato il proprio bisogno, non resta che trovare risposta tra gli sconti di queste ore. Questi i tre modelli che più di ogni altro rappresentano la grande opportunità del Prime Day 2023:

DreameBot L10s Ultra

Dreame H12 Pro

DreameBot D10 Plus

Approfondiamo i tre dispositivi per metterne in risalto le caratteristiche principali, poiché è da queste che occorre partire per capire quanta differenza possa fare un device Dreame in casa nel momento del bisogno.

Prime Day 2023: le tre migliori occasioni Dreame

Non si cerchi tra questi tre device il migliore, perché sono semplicemente tre soluzioni diverse che intendono rispondere a tre diverse necessità. Si tratta pertanto di tre soluzioni di qualità, ma rispondenti a contesti diversi e aspirazioni differenti. Ognuno ha in sé tutte le specifiche necessarie per rispondere a un precisi desiderata, differenziando così fortemente l’identità dei device e regalando a chi sta cercando soluzioni un’ampia gamma di sfumature tra le quali sfogliare la margherita.

Un robot per la pulizia quotidiana, un aspirapolvere estremamente avanzato ed un robot in grado di pulire più a fondo e più a lungo. Quale stavi cercando? Eccoli.

DreameBot L10s Ultra

Nella parte frontale raccoglie lo sporco, nella parte centrale lo aspira, nella parte posteriore lava attivamente il pavimento attraverso appositi strofinacci con rotazione ad alta velocità. Il sistema di aspirazione rimuove i residui (polvere, briciole, peli), mentre il sistema di pulizia cancella le tracce più ostinate attraverso un’azione simile a quella dei tradizionali stracci umidi che si passano con sudore ed olio di gomito.

Una volta rientrato alla base, il robot vede aspirato lo sporco dal serbatoio di bordo mentre un getto di aria calda asciuga le spazzole per evitare la formazione di muffe. La superficie sarà resa nuovamente umida al passaggio successivo, dove il carico d’acqua di bordo potrà nuovamente nutrire i due strofinacci e ripartire con la pulizia.

La forte potenza di aspirazione garantisce una valida pulizia fin dal primo passaggio, facilitando così il lavaggio sulla parte posteriore: ottimo il rapporto qualità prezzo, soprattutto quando un costo da 1199 euro cade a 849 euro sotto i colpi del Prime Day.

Dreame H12 Pro

Non un robot, ma un aspiratore. Non un aspirapolvere qualunque, però, ma un sistema evoluto che utilizza un rullo inumidito per catturare tutto lo sporco incontrato sul proprio percorso. Non ci sono limiti alla raccolta, perché l’utilizzo di acqua sulla superficie assorbente consente di catturare qualunque residuo: dal latte alla farina, dallo zucchero alle uova, portando tutto all’interno con la semplice rotazione del rullo sul proprio asse. All’interno sarà una apposita spazzola a rimuovere i residui ed a veicolarli verso il serbatoio interno, mentre la ricarica d’acqua pulisce il rullo in modo istantaneo per proseguire nella pulizia.

Senza fili e con alta autonomia, il Dreame H12 Pro si caratterizza per leggerezza e manovrabilità, il che lo rende ideale per una pulizia veloce, un intervento di emergenza (chi ha figli o animali domestici in casa potrà facilmente immaginare cosa si intenda per “emergenza”) e qualunque passaggio rapido ed a massima efficienza.

Specifiche di livello, insomma, per un device che si distingue nella forma e nella sostanza da un aspirapolvere comune. A distinguersi in queste ore è anche il prezzo: da 499 a 349 euro per merito di un Prime Day che rosicchia il 30% (-150 euro!) al costo tradizionale per regalare un’opportunità unica a chi stava cercando un device con queste peculiarità.

DreameBot D10 Plus

A volte l’esigenza non è quella di uno strumento che possa sostituire totalmente il lavoro di pulizia, ma semplicemente quello di un coadiuvante che, ogni giorno e più volte al giorno, possa sopperire a quei compiti semplici e reiterati che portano via soltanto ore e ore di aspirapolvere, scopa e polveri alzate nell’aria. Con il DreameBot D10 Plus si ha infatti a disposizione un compagno fedele che dopo colazione, pranzo e cena può occuparsi della cucina, nel pomeriggio può passare il salotto e nel tempo residuo eliminare il pulviscolo superficiale che si deposita negli angoli ed i peli di animali che cadono in ogni stanza continuamente.

La dotazione è doppia: due spazzole anteriori per raccogliere lo sporco e uno strofinaccio fisso nella parte posteriore, così da poter portare avanti una raccolta precisa e capillare ad ogni passaggio. La capacità di mappare rapidamente gli ambienti e la capacità di memorizzare più ambienti consente di gestire facilmente anche case di grandi dimensioni, eventualmente organizzate su più piani. La batteria da 5200mAh garantisce una generosa autonomia, riducendo le pause di ricarica e consentendo di terminare sempre comodamente un intero ciclo di pulizia prima di tornare a riposo per svuotare il serbatoio e ripristinare le batterie.

Lo sconto in queste ore è pari al 14%: 299 euro per poche ore contro i 349 euro tradizionali sono un messaggio di benvenuto per un device che cambia in modo pesante la percezione quotidiana del pulito e della cura della propria casa. Ci pensa lui, semplicemente, e non si deve far altro che far caso alle notifiche dell’app per la manutenzione straordinaria, per svuotare il serbatoio o per godersi il passaggio nelle stanze mentre si sta leggendo un libro, si sta pedalando sulla cyclette o ci si sta godendo una serata con gli amici. Niente male come prospettiva.

Tutte le offerte

Riassumendo, questi i prezzi disponibile solo per poche ore, nella fortunata parentesi di un Prime Day che può regalare una sicura soddisfazione per tutti i giorni che verranno:

DreameBot L10s Ultra – da 1199 euro a 849 euro (-29%)

Dreame H12 Pro – da 499 euro a 349 euro (-30%)

DreameBot D10 Plus – da 349 euro a 299 euro (-14%)

Se Amazon mette a disposizione prezzi tagliati, quel che Dreame regala segretamente con questi device è qualcosa di inestimabile: il tempo. Togliere ore alla pulizia di casa per regalarle al divano, allo studio, al lavoro, alle uscite con gli amici, alle passeggiate con il cane, ad una serata romantica o alla propria serie tv preferita. Questo è la robotica, del resto: sostituzione dell’uomo nei ruoli di maggior fatica, maggior dispendio in termini di impegno e minor possibilità di fare la differenza. Qui la differenza la fa lo strumento, regalando così grosse soddisfazioni ogni singolo giorno che passa.

In collaborazione con Dreame