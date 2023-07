Prime Day 2023: tutti gli Amazon Echo in offerta

Come ormai da tradizione, in occasione del Prime Day, Amazon propone in forte sconto i prodotti della linea Echo dedicati alla smart home. È l’occasione migliore per metterli in ogni stanza della casa, approfittando di promozioni che difficilmente rivedremo così convenienti durante il resto dell’anno. Un esempio? Il nuovo Echo Pop in vendita al prezzo stracciato di soli 17,99 euro invece di 54,99 euro come da listino, con uno sconto del 67%.

Le migliori offerte Amazon Echo del Prime Day

Proponiamo di seguito un breve elenco con le migliori offerte tra quelle in corso, invitando a visitare le schede dei singoli dispositivi per maggiori informazioni a proposito delle caratteristiche e delle funzionalità integrate, così come per conoscere tutte le colorazioni disponibili e scegliere quella che meglio si adatta al proprio ambiente domestico.

Come già visto nell’ultima segnalazione qui sopra, agli sconti sui prodotti si aggiungono quelli che interessano i bundle. Anche in questo caso, sono molti, ne segnaliamo altri due su tutti: Echo Show 5 di terza generazione con presa intelligente Meross Smart Plug a 61,99 euro invece di 104,98 euro (-40%) ed Echo Dot di quinta generazione con il citofono intelligente Ring Intercom a 51,99 euro invece di 189,98 euro (-73%).

Ricordiamo che l’evento Prime Day dell’11 e 12 luglio è riservato agli abbonati Prime. Ciò nonostante, gli altri non sono esclusi: chi ancora non lo ha fatto, può iniziare subito il mese di prova e godere di tutti i benefici della sottoscrizione senza alcuna spesa, incluso lo streaming gratis di film e serie TV sulla piattaforma Prime Video.

