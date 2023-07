Prima del Prime Day: il coupon sul Mini PC AM07

Il coupon sconto da attivare per ACEMAGICIAN AM07 rende quella sul Mini PC una delle migliori disponibili alla vigilia del Prime Day, l’evento riservato in esclusiva ai abbonati Prime che prenderà ufficialmente il via a mezzanotte. Le sue caratteristiche lo rendono all’altezza di un ben più ingombrante computer desktop tradizionale, pronto a svolgere ogni compito nell’ambito professionale e non solo.

Mini C: attiva il coupon su ACEMAGICIAN AM07

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche integrate: processore AMD Ryzen 5 5500U con chip grafico AMD Radeon Vega 7, 16 GB di RAM DDR5, unità SSD M.2 2280 d 512 GB per l’archiviazione dei dati, moduli Wi-Fi e Bluetooth per la connettività wireless, due porte USB 3.0 e altrettante USB 2.0, una USB-C, uscite video HDMI e DisplayPort per il collegamento simultaneo a più monitor con supporto alla risoluzione 4K, doppio slot Ethernet e jack audio. Ulteriori dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Lato software, il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft che garantisce la ricezione di aggiornamenti e nuove funzionalità non appena disponibili. Altre immagini che ne mostrano il design sono visibili nella descrizione completa.

Al prezzo finale di soli 289 euro si tratta di un ottimo affare: ACEMAGICIAN AM07 è in grado di rimpiazzare un computer desktop tradizionale, sia nell’ambito della produttività che per quanto riguarda sessioni di studio, navigazione e intrattenimento multimediale. Per approfittare dello sconto sul Mini PC non bisogna far altro che attivare il coupon dedicato.

C’è inoltre la spedizione gratuita con la consegna a domicilio garantita entro domani. Si tratta di una delle migliori occasioni tra quelle che, oggi, anticipano di qualche ora l’inizio ufficiale del Prime Day su Amazon, evento riservato agli abbonati Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.