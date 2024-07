Prime Day: Echo Pop con Alexa a SOLI 19€

Lo sconto del 64% proposto oggi da Amazon per il Prime Day su Echo Pop rende lo smart speaker più compatto della linea un vero affare, da cogliere al volo. Lo puoi acquistare al prezzo stracciato di soli 19,99 euro (invece di 54,99 euro come da listino ufficiale). È l’ideale per la camera da letto e per le altre stanze più piccole della casa, dove ti permetterà di ascoltare musica, podcast e notiziari, di cercare informazioni e di accedere a migliaia di skill per ogni esigenza.

Echo Pop a 19 euro: magia del Prime Day

Dai uno sguardo alla descrizione completa per conoscere l’elenco completo delle caratteristiche integrate. Ci sono il supporto all’assistente virtuale Alexa, un altoparlante a diffusione anteriore, la connettività Wi-Fi e Bluetooth, la compatibilità con le più importanti piattaforme di streaming e all’interazione con le apparecchiature della smart home. Puoi scegliere tra diverse colorazioni quella che preferisci e che meglio si adatta allo stile di casa tua: bianco ghiaccio, antracite, verde petrolio e lavanda, la spesa non cambia, è sempre 19,99 euro.

Ci sono in offerta anche diversi bundle, che propongono lo smart speaker insieme ad altri dispositivi per la smart home. Ecco quelli più interessanti, con le relative percentuali di sconto applicate oggi.

Echo Pop e lampadina Philips Hue White a 24,99 euro (-65%);

Echo Pop e presa intelligente Sengled Smart Plug a 24,99 euro (-64%);

Echo Pop con supporto da parete a scaffale a 42,98 euro (-45%);

Echo Pop con base batteria dedicata a 64,98 euro (-35%).

Se vuoi prendere parte alla festa del Prime Day, tutto ciò che ti serve è un abbonamento Prime. Attivalo adesso senza spese, grazie ai 30 giorni di prova gratuita, potrai così acquistare migliaia di articoli a prezzo ridotto.