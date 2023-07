Prime Day intelligente: come sfruttarlo facendo scorte

C’è chi cerca nel Prime Day prodotti mirati, sperando ricadano tra gli sconti per far proprio qualcosa di cui già prima non si poteva fare a meno. C’è poi chi sfoglia il Prime Day come fosse un catalogo, aspettando di lasciarsi tentare per togliersi uno sfizio che sollevi dal caldo e dalle preoccupazioni. E poi c’è chi sfrutta il Prime Day per riempire i cassetti e la dispensa con cose di utilità quotidiana, quelle di cui si resta inevitabilmente senza e che, se acquistate in massa in un giorno di sconti, consentono risparmi importanti.

Come sfruttare il Prime Day per fare scorte

Insomma, il Prime Day può essere un ottimo metodo per fare scorte. Ma scorte di cosa? Apri il cassetto e guarda cosa ti manca, dopodiché buttati sul catalogo delle offerte. Si tratta di roba che compreresti comunque a prescindere, ma a piccoli bocconi, a prezzo più caro e dovendo correre ogni volta a riempire il cofano all’occorrenza.

Metodo collaudato, risparmio sicuro e, a ben contare, anche sostanzioso. Ad esempio:

E c’è molto altro ancora, ovviamente. Quando si fa scorta l’importante è badare a tre aspetti:

avere lo spazio disponibile per conservare le confezioni acquistate, ma trattandosi di scorte un posto lo si trova poiché non saranno prodotti di immediato consumo e potranno essere conservati pressoché in ogni condizione; evitare prodotti che nel tempo possano perdere le loro proprietà o la loro efficacia: limitarsi a materiale di lunga durata; acquistare in quantità: una volta valutata l’offerta e le condizioni di acquisto, meglio alzare il tiro e moltiplicare il risparmio per quanto possibile, ben sapendo che si tratta soltanto di anticipare un acquisto per garantirsi un risparmio immediato.

L’orizzonte temporale da tenere in considerazione è quello annuale: se si riesce a fare scorte fino al prossimo Prime Day, si può avere la certezza di aver fatto il migliore degli investimenti, risparmiando tranquillamente qualche centinaio di euro composti dalla somma di tante piccole offerte scelte accuratamente.

Insomma, non resta che iniziare. C’è un grosso catalogo da sfogliare, ma la cosa migliore è partire dalla tua dispensa e dai tuoi cassetti: cosa manca? Cosa serve? Cosa potrebbe essere utile? Un modo intelligente per sfruttare il Prime Day c’è e fare scorte per l’inverno è il modo che ci va più vicino in assoluto.

L’importante è tenere d’occhio il conto alla rovescia: 11-12 luglio, dopodiché il Prime Day 2023 sarà un capitolo chiuso e l’occasione sarà sfumata.