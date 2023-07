Prime Day: oggi questo Mini PC costa solo 69 euro

Stai cercando un Mini PC economico da mettere sulla scrivania? Il Prime Day in corso su Amazon ha l’offerta giusta per te: il modello BMAX MaxMini B1 è disponibile oggi al prezzo di soli 69,99 euro, mai così basso. Le caratteristiche integrate lo rendono adatto a gestire le operazioni base della produttività quotidiana come l’elaborazione dei documenti e la posta elettronica, ma anche lo studio, l’intrattenimento multimediale e la navigazione.

L’offerta del Prime Day sul Mini PC di BMAX

Basato sul sistema operativo Windows 10 con licenza ufficiale Microsoft per ricevere gli aggiornamenti distribuiti, nelle sue dimensioni estremamente compatte (12x12x3,2 centimetri) include specifiche tecniche degne di nota. Troviamo ad esempio un processore Intel Celeron 3060 con GPU Intel HD Graphics 400, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna per l’archiviazione (espandibile fino a 1 TB). Ci sono inoltre uno slot per schede microSD, uscite video VGA e HDMI con supporto per configurazioni multi-monitor e risoluzione 4K, porte USB 3.0 e 2.0, connessione Ethernet, Wi-Fi dual band, Bluetooth e jack audio da 3,5 mm. Se vuoi saperne di più, consulta la descrizione completa.

Oggi hai la possibilità di acquistare BMAX MaxMini B1 al prezzo di soli 69,99 euro, con disponibilità immediata, spedizione gratuita e consegna a domicilio garantita entro domani. Non sono necessari coupon né codici da inserire: è tutto pronto. Amazon non segnala quante siano le unità in promozione, quindi il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo e comprarlo prima che risulti esaurito.

Approfitta di una delle promozioni esclusive del Prime Day, l’evento speciale organizzato da Amazon per i suoi clienti Prime. Terminerà a mezzanotte. Se ancora non si abbonato puoi iniziare ora il tuo mese di prova per accedere a tutti i vantaggi inclusi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.