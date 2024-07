Prime Day: SCONTO ENORME sullo Starter Kit di Philips Hue

Ecco la segnalazione per una delle migliori offerte per la smart home tra quelle disponibili oggi nel catalogo di Amazon in occasione del Prime Day: interessa lo Starter Kit di Philips Hue White and Color Ambiance, con tutto il necessario per rendere intelligente l’illuminazione in casa. È proposto a meno di metà prezzo e le oltre 1.200 recensioni positive già pubblicate sull’e-commerce lo promuovono con un voto medio che sfiora il perfect score, vale a dire 4,7 stelle su 5.

Philips Hue White & Color Ambiance: Starter Kit in offerta

Include il bridge che si occupa di ogni operazione, così da non appesantire la rete Wi-Fi con un carico di lavoro aggiuntivo, da installare dove vuoi in modo semplice e veloce. Ci sono poi due lampadine LED a colori che potrai controllare sia attraverso un’applicazione su smartphone che tramite comandi vocali oppure impostando routine personalizzate, ad esempio in base all’orario o al giorno della settimana. La compatibilità è pienamente garantita con gli ecosistemi di Alexa, Google Home, Apple Home, SmartThings e con il nuovo standard Matter. Trovi tutte le altre informazioni aggiuntive che cerchi nella descrizione completa.

Ricapitolando, ecco cosa è incluso nello Starter Kit di Philips Hue White & Color Ambiance al prezzo di 69 euro, oltre la metà rispetto al listino, grazie al forte sconto applicato in automatico (non servono coupon o codici).

Un bridge Philips Hue;

due lampadine Philips Hue White and Color di tipo LED con attacco E27, da 9 W e dimmerabili.

Comprare prodotti a prezzo ridotto su Amazon durante il Prime Day richiede un abbonamento Prime. Attivalo subito senza costi, grazie ai 30 giorni di prova gratuita.