Prime Day e benessere: lo sconto su Supradyn Ricarica

Fortunatamente, le nostre giornate non sono fatte solo di informatica o di elettronica, ma senza dubbio le tante ore trascorse alla scrivania mettono a dura prova mente e corpo. Soprattutto in questa estate calda e afosa, le energie vengono costantemente meno e bisogna ricaricare le batterie. Per affrontare al meglio il periodo, l’utilizzo di un integratore alimentare multivitaminico può rivelarsi prezioso. Durante il Prime Day su Amazon, è possibile contare su offerte vantaggiose, come quella dedicata a Supradyn Ricarica in sconto del 16%.

Supradyn Ricarica: lo sconto del Prime Day

Fornisce una combinazione di vitamine essenziali dei gruppi A, B, C, D, E e K oltre a minerali e coenzima Q10, per il bene delle cellule. Nell’immagine qui sotto è riportato nel dettaglio il contenuto di ognuna delle 60 compresse incluse. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella scheda del prodotto.

La confezione di Supradyn Ricarica può essere acquistata in offerta al prezzo finale di 14,99 euro: durerà per tutta l’estate. Non ci sono coupon da applicare né codici da inserire, lo sconto è applicato in automatico.

È una delle promozioni di questo Prime Day, l’evento esclusivo organizzato da Amazon per i suoi abbonati Prime. Si svolge oggi e domani, martedì 11 e mercoledì 12 luglio. Se non sei ancora abbonato, puoi iniziare subito il tuo mese di prova gratuito e usufruire di tutti i benefici senza alcuna spesa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.