Prime Day e smart home: l'affare Shelly BLU Gateway

Shelly BLU Gateway è sceso al suo prezzo minimo storico per il Prime Day 2025 su Amazon. Si tratta di una chiavetta di tipo USB-A che svolge il ruolo di ponte tra i dispositivi Shelly BLU e il più ampio ecosistema Shelly, ricevendo segnali Bluetooth e inviandoli al cloud o localmente ad altri device non Bluetooth. Le dimensioni sono davvero compatte: solo 45×20 millimetri.

Prezzo minimo storico per Shelly BLU Gateway

Cosa fa e come funziona? Consente l’integrazione dei dispositivi Shelly BLU nell’ecosistema Shelly, in modo facile e veloce, abilitandone il controllo e il monitoraggio via Wi-Fi senza dover ricorrere a hub aggiuntivi. Semplice da installare, grazie al design plug-and-play con connettore USB Type-A, offre un’ampia portata di connessione fino a 30 metri distanza negli ambienti interni e fino a 50 metri in esterno per il Wi-Fi, mentre il segnale Bluetooth si spinge fino a 20 /30 metri. Supporta l’automazione avanzata tramite MQTT e scripting, risultando dunque compatibile con sistemi come Home Assistant. Compatto ed efficiente, consuma meno di 1 W e si adatta facilmente a qualsiasi ambiente domestico smart esistente. Per saperne di più ti consigliamo di dare uno sguardo alla descrizione completa.

Invece di pagarlo 19,99 euro come da listino ufficiale del marchio, in questo momento puoi acquistare Shelly BLU Gateway al prezzo di soli 13,53 euro, con uno sconto del 32%. Davvero niente male, considerando che la spesa è crollata al suo minimo storico. Vendita e spedizione sono a carico di Amazon con disponibilità immediata e consegna gratis a domicilio prevista già entro domani.

Il Prime Day 2025 è in pieno svolgimento: oggi, 9 luglio, è il secondo dei quattro giorni dedicati alle offerte esclusive disponibili solo per chi ha un abbonamento Prime. Se non sei tra questi e non lo hai mai fatto, puoi comunque accedere ai vantaggi attivando la prova gratuita di 30 giorni.