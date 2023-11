Prime Video, ecco "007: Road to a Million": come vederlo in streaming

Venerdì 10 novembre, Prime Video ha lanciato un nuovo e avvincente reality: “007: Road to a Million”, otto episodi carichi di azione che offrono uno sguardo unico nel mondo delle missioni segrete e delle avventure che caratterizzano il celebre franchise di James Bond.

Per poter guardare la stagione 1 di “007: Road to a Million” è necessario sottoscrivere un abbonamento Amazon Prime, che include anche la piattaforma di streaming Prime Video, al costo di 4,99 euro al mese oppure di 49,99 euro all’anno. Per tutti i nuovi utenti, Amazon mette a disposizione un mese di prova gratuita senza impegno.

007: Road to a Million – La trama

Dai produttori di Hollywood che hanno portato sul grande schermo le epiche avventure di James Bond, questo nuovo reality racconta le gesta di nove coppie di persone comuni impegnate in una sfida senza precedenti. Il premio in palio? Un milione di sterline: una somma che potrebbe davvero cambiare la vita dei giocatori in modo radicale.

Alla guida di quest’avvenuta c’è l’attore Brian Cox, noto per la sua interpretazione di Logan Roy in “Succession”. Cox è il “controller” del gioco, la mente dietro le quinte che osserva attentamente le nove coppie mentre affrontano prove ispirate a James Bond in giro per il mondo. L’obiettivo, infatti, è scoprire e risolvere dieci domande nascoste in altrettante location (sparse per tutto il pianeta) iconiche dei film del noto 007.

Per coloro che amano l’adrenalina, il reality offre un’esperienza coinvolgente. Spazio anche agli appassionati del franchise, che negli otto episodi disponibili sulla piattaforma potranno riconoscere e individuare le numerose citazioni e tutti gli omaggi presenti nel programma.

Preparati dunque a rivivere le avventure di James Bond da una nuova prospettiva con “007: Road to a Million”, disponibile in streaming solamente sulla piattaforma Prime Video. Amazon offre a tutti i suoi nuovi utenti una prova gratuita di 30 giorni, senza vincoli: puoi disdire quando preferisci prima del termine del periodo gratuito.

