Disney+: tutte le opzioni che hai per risparmiare

Il catalogo di Disney+ (attiva il tuo abbonamento) offre intrattenimento in streaming per tutta la famiglia: ci sono contenuti adatti ai più piccoli, ma anche per i grandi come nel caso di Grey’s Anatomy, tutto l’universo Marvel e la galassia di Star Wars. Qui è dove ti spieghiamo le opzioni per risparmiare che hai a disposizione.

Come risparmiare sull’abbonamento a Disney+

La prima cosa da fare è porsi una semplice domanda: sono disposto ad accettare qualche interruzione durante la visione, pur di abbassare la spesa? Se la risposta è affermativa, il piano Standard con pubblicità al prezzo mensile di 5,99 euro è la scelta giusta. Include tutti i film, le serie e gli show della piattaforma, senza alcuna limitazione, con la riproduzione in contemporanea consentita su un massimo di due dispositivi.

Le alternative sono rappresentate dalle formule Standard (senza spot, a 8,99 euro al mese) e Premium (a 11,99 euro al mese), quest’ultima con supporto alla risoluzione 4K Ultra HD, alla modalità HDR, alla tecnologia Dolby Atmos per il comparto audio e alla visione su quattro schermi nello stesso momento.

Non è tutto, perché scegliendo l’abbonamento annuale si risparmiano due mensilità, con un notevole beneficio per il portafoglio. In questo modo, si procede a un solo pagamento e per i successivi dodici mesi non ci si penserà più, concentrandosi solo ed esclusivamente sullo streaming.

Quali sono le nuove uscite su attiva il tuo abbonamento? Una delle più importanti è quella citata in apertura: la stagione 20 di Grey’s Anatomy, che riprende le storie dei suoi protagonisti da dove erano state interrotte. Ci sono poi serie come Tracker e Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story, quest’ultima divisa in quattro parti e dedicata alla leggendaria rock band.