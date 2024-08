NOW TV: le migliori serie TV HBO da vedere assolutamente

NOW TV è una piattaforma di streaming live e on demand davvero ricca di contenuti, disponibile per tutti i tuoi dispositivi sia in mobilità che a casa, su smart TV. Se hai un abbonamento attivo vorrai sicuramente sapere quali sono le migliori serie TV firmate HBO da vedere assolutamente. Se non hai un abbonamento attivo approfitta subito dell’offerta speciale in corso. Attiva subito PASS ENTERTAINMENT da soli 6,99€ al mese.

Grazie a questo pacchetto hai accesso a tantissime serie TV nazionali e internazionali, anche in concomitanza con gli Stati Uniti. Inoltre, puoi goderti live e on demand tutti gli show più esclusivi e le produzioni Sky Original. Tantissimi documentari ti stanno aspettando: natura, politica, storia, scienza, tecnologia e molto altro ancora. Rimani aggiornato grazie a un canale dedicato completamente alle notizie da tutto il mondo.

NOW TV: le serie TV HBO da vedere senza se e senza ma

Con NOW TV hai accesso alle migliori serie TV HBO, anche in contemporanea con gli Stati Uniti. Ecco quali sono le serie TV HBO che non devi assolutamente perdere:

House of the Dragon

Sex and the City

True Blood

Euphoria

Big Little Lies

Perry Mason

Barry

Veep Vicepresidente incompetente

The New Pope

Gossip Girl