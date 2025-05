Trasforma la tua casa in un cinema con il mini proiettore a un super prezzo

Che bello sarebbe potersi sdraiare sul divano e guardare un film o una serie TV sul soffitto o proiettare i cartoni animati sulla parete della cameretta dei bambini? Ora puoi farlo: con il mini proiettore AGIMA in offerta su Amazon con il 35% di sconto puoi davvero trasformare ogni stanza della tua casa in un piccolo cinema domestico.

3 ragioni per scegliere il mini proiettore AGIMA

Modalità stella integrata

WiFi 6 e Bluetooth + Android TV integrato

Qualità d’immagine eccellente in formato compatto

Molto più di un semplice proiettore

Tra i motivi per cui acquistare il mini proiettore AGIMA c’è sicuramente la presenza di Android TV integrato. Questo significa che avrai accesso ad applicazioni quali YouTube, Netflix, Prime Video e Spotify senza dover collegare la smart TV.

Oltre a poter contare su una risoluzione Full HD 1080P con supporto 4K, la correzione automatica della distorsione (keystone) e gli altoparlanti stereo integrati per un’esperienza completa e di qualità, con il mini proiettore AGIMA hai accesso anche a un’entusiasmante modalità stella. Attivando la modalità potrai trasformare ogni stanza in un piccolo planetario così da rilassarti e creare atmosfere romantiche e suggestive per un momento di intimità o per far divertire i bambini.

Grazie al supporto al Wi-Fi 6 e al Bluetooth 5.2 di ultima generazione puoi collegare il mini proiettore AGIMA a delle cuffie, a una soundbar o a qualsiasi altra periferica per rendere ogni visione ancora più entusiasmante.

Ideale per chi…

Vuole un home cinema portatile e smart

Ama atmosfera e relax

Cerca un dispositivo tutto-in-uno da viaggio o vacanza

Il mini proiettore AGIMA è un proiettore davvero completo e di qualità che ora puoi acquistare su Amazon a soli 89.99€ approfittando del 35% di sconto.