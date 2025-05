NBA in streaming su Prime Video: 87 partite in esclusiva (gratis)

A partire dal mese di ottobre, gli abbonati Prime potranno guardare in streaming le partite NBA su Prime Video, senza dover attivare sottoscrizioni aggiuntive. È il frutto dell’accordo siglato da Amazon con la lega del basket americano, una partnership che andrà avanti per ben 11 anni.

Amazon si prende la NBA: streaming su Prime Video

La stretta di mano prevede la trasmissione in diretta di 87 partite in esclusiva per ogni stagione. Tra queste, anche i match Knockout Rounds dell’Emirates NBA Cup, quelle dei playoff SoFi NBA Play-In, un terzo delle sfide nel primo e nel secondo turno dei playoff , una serie di Conference Final e le finali.

Dal prossimo anno, poi, la piattaforma trasmetterà in Italia 30 partite della WNBA, la lega femminile, incluse quelle dei playoff.

Al momento non è ancora disponibile una vera e propria sezione dedicata su Prime Video, ma con una semplice query su Google si scopre che è già stata predisposta e indicizzata.

Senza dubbio, per Amazon si tratta di un buon colpo, considerando l’attenzione riservata al campionato NBA dal nostro paese. Includere lo streaming nell’abbonamento Prime (lo stesso già utilizzato per le consegne gratuite) contribuirà a rendere la sottoscrizione ancora più appetibile.

La stessa formula della Champions League

La piattaforma ospita già da qualche anno un match della Champions League alla settimana, in esclusiva. L’iniziativa è ora replicata puntando agli appassionati del grande basket americano.

Come stanno andando i playoff di NBA?

Tornando alla NBA, come sta andando il campionato? Dopo gara 4 dei quarti, il lato del tabellone playoff relativo alla Western Conference vede Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets fermi sul 2-2 e Minnesota Timberwolves-Golden State Warriors sul 3-1. Dall’altra parte, nella Eastern Conference, Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers è 3-1 e New York Knicks-Boston Celtics 3-1. Il pronostico vede favorita la franchigia di Oklahoma.