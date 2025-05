Disney+: scopri le ultimissime uscite e provalo a soli 5,99€ al mese con la promo

Hai sempre desiderato abbonarti a Disney+ per rivedere i grandi classici Disney, tutte le serie del mondo Marvel, e non perderti neanche un’ultimissima novità? Oggi puoi farlo spendendo solamente 5,99€ con il piano Standard!

Il piano Standard prevede la riproduzione di alcune pubblicità durante la riproduzione di film e serie tv, e rappresenta un abbonamento incredibilmente accessibile e con un prezzo davvero ridotto. Se preferisci invece un piano completo, passa al piano Standard per 9,99€: nessuna pubblicità e oggi risparmi anche 2 mesi! Ma se per te è la qualità ciò che conta davvero, allora ti aspetta il piano Premium: 13,99€ al mese e qualità 4K UHD e HDR.

Disney+: scopriamo le uscite di maggio e giugno che puoi goderti per soli 5,99€

Fra novità e grandi classici che hanno fatto sognare intere generazioni, il catalogo di Disney+ si fa ancora più ricco. Potrai rivivere la magia del musical Grease, finalmente sulla piattaforma dai primi di maggio, e vivere insieme ai tuoi figli le avventure animate di Spider-Man: Across the Spider-Verse. Per un binge-watching significativo, torna il 18 aprile Una mamma per amica e la nuovissima serie tv Mid-Century Modern, con Matt Boomer fra i protagonisti. Già disponibile anche la meravigliosa mini serie thriller The Stolen Girl, un vero e proprio fenomeno del momento, e anche la disturbante serie tv Good American Family tratta da una storia vera.

Attesissimo anche A Complete Unknow, il film biopic con Timothéè Chalamet sulla storia del giovane Bob Dylan, ma anche la nuovissima serie de I Simpson (alla loro trentacinquesima stagione) e la docuserie Tucci in Italy, prodotta da BBC Studio per National Geographic e basata sull’attore Stanley Tucci che gira tutta l’Italia fra cultura, cucina e storia. Cosa aspetti? Visita subito il sito di Disney+ e attiva il tuo abbonamento.