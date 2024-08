The Tyrant: guarda in streaming il nuovo K-Drama su Disney+

Una delle ultime aggiunte più interessanti nel catalogo Disney+ è sicuramente The Tyrant, un K-Drama composto da 4 episodi e la cui prima stagione è già disponibile interamente per lo streaming. Un’ottima scusa per rinnovare o sottoscrivere il tuo abbonamento: ricordati che scegliendo un piano Standard o Premium annuale potrai ricevere 2 mesi gratis sulla tua iscrizione.

The Tyrant in streaming: di cosa parla la serie TV

The Tyrant si concentra nel raccontare un progetto segreto del governo coreano studiato per migliorare le capacità umane. Il progetto, tuttavia, viene presto scoperto dalle agenzie di intelligence statunitensi e, come immagini, la situazione precipita in fretta.

Gli Stati Uniti richiedono la chiusura immediata del progetto, ma la consegna segreta dei primi campioni, combinata ad un attacco sconosciuto, complica i piani di uno show drammatico e coinvolgente.

La serie TV è diretta da Park Hoon Jung, già noto per aver diretto pellicole come I Saw The Devil e The Witch Pt. 1 The Subversion: il cast include Kim Seon-Ho, visto in Hometown Cha-Cha-Cha e The Child, nel ruolo del protagonista, accompagnato da Cha Seung-Won e Kim Kang-woo, già particolarmente noti agli appassionati delle serie TV sudcoreane.

La prima stagione, come detto, è composta da 4 episodi e puoi vederla interamente in streaming su Disney+.