Primo e-commerce con Shopify? Ecco come fare: te lo insegna Domestika

Sei pronto a lanciare il tuo marchio nel mondo online? L’e-commerce, infatti, gioca un ruolo cruciale nella crescita e nel futuro di nuovi marchi e aziende. Tra le piattaforme leader del settore, perfetta per creare il tuo primo negozio online e portare il tuo marchio sul web, c’è Shopify. Forse ne avrai già sentito parlare: con Shopify è possibile gestire inventario e ordini, accettare pagamenti e tantoaltro, come strumenti di marketing e analisi. In poche parole, una piattaforma a 360° focalizzata sull’e-commerce.

Come imparare a usare Shopify? Ad esempio attraverso un corso online specializzato, in grado di insegnarti tutto quello che c’è da sapere. Noi ti consigliamo “Creazione di un negozio online con Shopify” di Rocio Carvajal: con oltre un decennio di esperienza nel mondo del commercio elettronico e clienti del calibro di Amazon, Shell e Sky, non potresti essere in mani migliori. Il corso, ora in offerta speciale a soli 9,99 euro anziché 59,99, ti guiderà in modo completo e coinvolgente alla scoperta del mondo dell’e-commerce, offrendoti tutte le risorse e nozioni necessarie per aprire il tuo primo shopping online con Shopify.

Ecco tutto ciò che apprenderai nel corso

Grazie a questo corso, strutturato in 17 videolezioni on-demand, imparerai tutti i segreti per creare il tuo negozio online utilizzando Shopify, la piattaforma leader di e-commerce.

Imparerai a scegliere il design del tuo negozio, a creare prodotti e categorie, a sviluppare pagine di contenuto e blog, e molto altro ancora. Ma non è tutto: Rocío ti guiderà nella sincronizzazione dei tuoi canali di vendita su Facebook, Instagram, Pinterest e altri, e ti insegnerà come utilizzare applicazioni esterne per migliorare le funzionalità del tuo negozio.

Imparerai anche a monitorare i dati del tuo negozio utilizzando i rapporti e le statistiche di Shopify, e implementerai Google Analytics per ottenere report ancora più dettagliati. Infine, testerai un ordine di prova e lancerai il tuo negozio online, pronto per vendere al mondo intero.

Il corso è rivolto principalmente agli utenti principianti e chiunque abbia intenzione di creare il proprio primo negozio online. Non è necessari alcuna conoscenza pregressa e nessun materiale particolare: soltanto un computer con accesso a Internet.

E non dimenticare la promozione attiva: ottieni subito uno sconto dell’83% sul corso di Rocio Carvajal, uno tra i più apprezzati della piattaforma Domestika e che conta oltre 20 mila allievi. Per soli 9,99 euro avrai accesso illimitato e per sempre a tutte le videolezioni online, le risorse aggiuntive e tutti gli eventuali aggiornamenti futuri.

