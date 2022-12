PrivadoVPN: con l'offerta esclusiva per i nostri utenti costa solo 2,5 euro al mese

Il settore delle VPN propone tante opzioni di grande interesse ma poche possono contare sulla completezza e sulla qualità del servizio di PrivadoVPN. Si tratta di una VPN completa ed affidabile che garantisce una connessione privata, sicura e veloce con un supporto multi-piattaforma.

In esclusiva per i lettori di Punto Informatico, inoltre, PrivadoVPN è oggi disponibile con un’offerta imperdibile. Il servizio può, infatti, essere attivato con uno sconto del 77%. Scegliendo il Piano di 12 mesi, infatti, è possibile abbattere il costo della VPN.

In questo modo, PrivadoVPN comporterà una spesa di appena 2,50 euro al mese, con un accesso alla VPN completamente illimitato e con tanti servizi a disposizione dei suoi utenti. L’offerta esclusiva è attivabile direttamente online, tramite il sito ufficiale di PrivadoVPN raggiungibile dal link qui di sotto:

PrivadoVPN: un servizio completo e senza limitazioni

Il servizio garantito da PrivadoVPN abbina sicurezza, privacy e velocità di connessione, mettendo a disposizione una VPN davvero completa e senza limiti. Scegliendo PrivadoVPN, infatti, è possibile:

massimizzare la sicurezza della connessione grazie alla crittografia di tutti i dati in ingresso e in uscita

di tutti i dati in ingresso e in uscita accedere ad Internet da qualsiasi parte del mondo grazie al network di centinaia di server che copre 44 Paesi al mondo

che copre una politica rigorosamente “no log” che garantisce all’utente l’assenza di qualsiasi tracciamento dei dati della connessione, sia PrivadoVPN che il provider della connessione non possono accedere e tenere traccia ai dati crittografati dell’utente

che garantisce all’utente l’assenza di qualsiasi tracciamento dei dati della connessione, sia PrivadoVPN che il provider della connessione non possono accedere e tenere traccia ai dati crittografati dell’utente utilizzare la VPN da 10 dispositivi in contemporanea e sfruttando le varie app native per tutti i principali sistemi operativi

PrivadoVPN supporta appieno tutte le principali piattaforme di streaming, consentendo agli utenti di aggirare i limiti geografici imposti. C’è anche il supporto al P2P con trasferimenti rapidissimi tramite server dedicati.

La connessione tramite PrivadoVPN è protetta grazie a strumenti integrati di Ad Blocker, Malware Blocker, Ransomware Blocker, Phishing Blocker e Crypto Scam Blocker. C’è anche un sistema di Parental Control che consente un utilizzo completo anche per i più giovani, sotto la supervisione dei genitori.

Il servizio garantito da PrivadoVPN, inoltre, non ha limiti di banda e di traffico dati per la connessione. Si tratta, quindi, di una VPN in grado di offrire un accesso davvero completo ad Internet tramite una rete privata e protetta.

PrivadoVPN costa solo 2,50 euro al mese con l’offerta esclusiva per i lettori di Punto Informatico

PrivadoVPN mette a disposizione, in esclusiva per gli utenti di Punto Informatico, una promozione davvero completa. La VPN è disponibile al prezzo scontato del 77%. Per sfruttare la promozione è sufficiente scegliere il Piano di 12 mesi che permette di ridurre la spesa mensile da 10,99 euro ad appena 2,50 euro. Da notare che per tutti gli utenti c’è un periodo di 30 giorni di rimborso garantito.

Per sfruttare l’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.