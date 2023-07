Private Internet Access: 2 anni in super offerta a 1,92 euro al mese

Il primo giorno del Prime Day di Amazon ha sconvolto un po’ tutte le grandi aziende tecnologiche, incluse quelle che si occupano di sicurezza digitale per 365 giorni all’anno. Più che sconvolgere sarebbe però meglio dire “contagiare”, viste le tante ottime offerte arrivate in queste ultime ore.

La più bassa tra tutte è quella di Private Internet Access: 82% sconto più 3 mesi extra gratuiti per tutti coloro che sottoscriveranno il piano biennale di PIA VPN. La spesa? Pari a 1,92 euro al mese per i primi 27 mesi, per un totale di 51,74 euro, poi lo stesso importo a partire dal terzo anno per ogni 12 mesi.

Private Internet Access: il servizio VPN in sconto a meno di 2 euro al mese

Incluso nel piano VPN di PIA il monitoraggio gratuito di eventuali violazioni alla posta elettronica personale e importanti sconti su funzionalità extra quali l’indirizzo IP dedicato e il software antivirus. In più puoi contare su un’assistenza clienti attiva 24 ore su 24, sette giorni su sette, una velocità di connessione senza limiti di banda o ISP, la possibilità di connetterti a una rete di server globale e la protezione di dispositivi in un numero illimitato.

Un altro vantaggio significativo di PIA VPN è la natura open source al 100% del software. Questo significa che il codice sorgente del client di Private Internet Access è disponibile al pubblico, di conseguenza chiunque può verificare ed esaminarlo, garantendo un rischio minore di violazione dei dati e di vulnerabilità.

Scegli il piano di due anni di PIA VPN per risparmiare l’82% sul prezzo base e ricevere 3 mesi gratis in regalo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.