Private Internet Access: VPN in offerta (e due mesi gratis)

Come proteggere la propria privacy quando si naviga su internet? Il metodo migliore è utilizzare una VPN: acronimo di Virtual Private Network, si tratta di reti private che utilizzano un canale criptato, assicurando anonimato e sicurezza – specialmente fuori casa, quando utilizziamo reti pubbliche non protette. Fra i diversi provider disponibili c’è Private Internet Access, che offre un servizio sicuro e affidabile. Grazie alla promozione in corso, potrai ottenere un abbonamento 2 anni (+ 2 mesi gratis) a soli 1,99 euro / mese.

Private Internet Access: funzioni

In oltre 10 anni di esperienza, Private Internet Access può vantare 15 milioni di utenti: un segnale positivo che fa da specchio dell’ottima qualità del suo servizio. Il provider non conserva nessun log di navigazione e i dati – sia in entrata che in uscita – saranno sempre criptati secondo gli standard di sicurezza più recenti. Grazie ai numerosi server dislocati in ben 84 Paesi, potrai accedere illimitatamente a tutti i tuoi contenuti preferiti (programmi TV, applicazioni o negozi online) senza incappare in fastidiose restrizioni geografiche.

Il fiore all’occhiello di PIA è, però, la sua natura 100% open source. Ciò significa che chiunque ha la possibilità di ispezionare e personalizzare il software a proprio piacimento. Fra le funzionalità degne di nota troviamo, invece, split tunneling avanzato, malware e ad-blocking, IP dedicato e Protocollo WireGuard. Un solo abbonamento a Private Internet Access permette l’accesso simultaneo fino ad un massimo di 10 dispositivi. Il servizio è versatile e supporta tutti i sistemi operativi più noti, come Windows, macOS, Android, iOS, Linux e browser (Google Chrome, Firefox e Opera).

Private Internet Access e tutte le sue funzionalità di sicurezza sono disponibili in offerta a soli 1,99 / mese per l’abbonamento a 2 anni, che include anche 2 mesi gratis. Un risparmio pari all’81% rispetto al prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.