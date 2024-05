PrivateVPN: 3 anni a soli 2€ e cifratura di 2048-bit

Approfitta ora dell’offerta PrivateVPN e naviga proteggendo i tuoi dati, grazie a una cifratura all’avanguardia da 2048-bit, a soli 2,08€ al mese grazie a uno sconto dell’85% sul piano di 3 anni (36 mesi).

PrivateVPN: massima sicurezza e velocità

PrivateVPN ti offre l’accesso a un internet veloce, sicuro e privato. Puoi sbloccare contenuti geograficamente limitati, che si tratti di servizi di streaming o social network, oltre che accedere ai servizi in totale sicurezza con qualsiasi rete pubblica. Che tu stia navigando sul web, guardando video in streaming o scaricando contenuti, navigherai a velocità elevate.

Questa VPN si distingue dalle altre per far uso di un’esclusiva crittografia di grado militare a 2048-bit, la più elevata e sicura in assoluto tra quelle disponibili. Ciò ti consente di assicurare un livello di privacy massimo alle tue informazioni. Se ti trovi fuori e ti colleghi a una rete pubblica, potrai accedere ai tuoi servizi senza alcun tipo di problema: nessuno sarà in grado di riuscire a intercettare le tue attività e vedere quello che fai .

Inoltre PrivateVPN non tiene traccia e registra i tuoi dati, il che significa che tutto ciò che fai rimarrà assolutamente privato.

La VPN è facile da scaricare e da configurare e funziona su una varietà di dispositivi, tra cui computer, smartphone, tablet e router, oltre a supportare i sistemi operativi più diffusi, tra cui Mac, Windows, iOS, Android e Linux. La rete server vanta 200 sistemi presenti in 63 paesi diversi, inclusa l’Italia.

L’assistenza è poi composta soltanto da personale reale, non parlerai quindi con nessun assistente virtuale e potrai contattarla per parlare direttamente anche con gli sviluppatori del servizio, che potranno trovare la soluzione migliore per te in caso di problemi o dubbi sulla configurazione!

Non lasciarti sfuggire lo sconto dell’85% e garantisci il tuo anonimato con PrivateVPN a un prezzo molto conveniente!