PrivateVPN: attiva per 36 mesi a -85% e vedi HBO!

Vuoi guardare HBO? Attualmente non è possibile con modalità ufficiali, né in Italia, né in Germania o in Gran Bretagna. Ma PrivateVPN ti dice come fare in soli 2 passaggi.

HBO Max si è espansa molto negli ultimi mesi, ma non nel nostro paese o in quelli succitati. E tutto ha a che fare con i diritti sui contenuti. Ciò in quanto, mentre può possedere il contenuto sia che si tratti di Game of Thrones o Chernobyl, ha anche un accordo con Sky che si applica a Italia, Germania e Regno Unito. Tale accordo consente a Sky di mostrare i contenuti della HBO fino al 2025 circa.

Il che significa che HBO semplicemente non potrebbe lanciare la propria piattaforma fino a quando l'accordo non sarà terminato.

E ci sono anche altri piccoli fattori. A volte HBO porta sulla piattaforma film a tempo limitato che altrimenti non ci sarebbero.

Come promesso, però, vediamo come fare per vedere HBO anche in Italia.

I 2 passaggi vitali per HBO MAX UK nel 2021

Premesso che le indicazioni riportate qui sono riferire alla Gran Bretagna, si può comunque fare un tentativo.

Passaggio 1

Per poter procedere, occorre innanzitutto cambiare la propria posizione virtuale. Qualcosa che puoi fare con l'uso di un servizio VPN.

I servizi VPN hanno essenzialmente una serie di server, nella maggior parte dei casi, in diversi paesi, a volte ospitati su piattaforme di hosting e talvolta ospitati sul proprio hardware su propri server, come nel caso di molti server PrivateVPN.

Puoi quindi connetterti a un tale server, in questo caso, negli Usa, e puoi sembrare che tu sia negli Stati Uniti.

PrivateVPN entra in un servizio incentrato sull'intrattenimento, il che significa che non otterrai migliaia di server come con altri servizi, ma che invece otterrai server che funzionano alla grande con piattaforme come HBO Max e molte altre, sia questo è Paramount+ o Hulu.

Ciò che serve fare è:

Registrare un account PrivateVPN Scaricare l'app PrivateVPN. Connettiti a uno dei server statunitensi

Se hai già una carta emessa negli Stati Uniti o un account HBO Max ma stai semplicemente viaggiando, allora è praticamente tutto. Ma per il resto, hai anche bisogno di un account e devi bypassare il blocco dei pagamenti di HBO.

Passaggio 2

La maggior parte delle guide sullo sblocco dei contenuti, che si tratti di HBO o qualcos'altro, non menzionano il passaggio estremamente importante relativo allo sblocco di una piattaforma.

Sulla maggior parte dei servizi americani, a meno che tu non abbia una carta emessa in America, non potrai registrarti. E se non puoi registrarti, non puoi guardare.

Il metodo migliore e più semplice per ottenere un account HBO Max in Italia è quello di registrarsi sul proprio dispositivo mobile. Infatti, mentre HBO ha i suoi blocchi di carte di pagamento sul proprio sito Web, se ti registri su un dispositivo mobile, sia Google che Apple si occupano del pagamento e non applicano tale blocco, rendendo questo metodo un'ottima soluzione per sbloccare molti Servizi di streaming americani in Italia, in una volta sola.

L'unico problema è quello di dover cambiare la regione del tuo Google Play Store, scaricare prima HBO Max e poi registrarti.

Modifica della regione sui dispositivi Android e Apple

Ora vediamo come modificare la propria geolocalizzazione su Android ed Apple.

Partiamo dai dispositivi Apple:

Esci dal tuo account iCloud. Crea un nuovo account con la tua posizione con sede negli Stati Uniti. Scarica l'app HBO Max e iscriviti a HBO da essa, mentre ovviamente sei connesso a un server VPN statunitense.

Ovviamente, puoi accedere nuovamente al tuo vecchio account dopo aver scaricato HBO e creato un account, e in quel momento avrai ancora elementi da entrambi gli account.

Ed ora vediamo Android:

Connettiti a un server statunitense con PrivateVPN. Apri il tuo Google Play Store. Premi sulle 3 barre in alto a sinistra dello schermo. Clicca su Account.

Poiché sei connesso a una VPN, ti verrà data la possibilità di cambiare la tua regione in modo che sia negli Stati Uniti.

