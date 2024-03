PrivateVPN: 36 mesi a soli 2€ con un megasconto dell'85%

Naviga in sicurezza con PrivateVPN e sblocca tutti i contenuti che vuoi, senza preoccuparti dei limiti regionali, senza rinunciare alla velocità di navigazione. La nuova promo ti consente di acquistare un abbonamento di ben 36 mesi a soli 2,08€, grazie a uno sconto davvero grande dell’85%.

PrivateVPN: lo sconto da non perdere per navigare in anonimato

PrivateVPN ti consente di navigare proteggendo i tuoi dati a un prezzo davvero basso. Non registra alcun tipo di dato da parte degli utenti e, di conseguenza, questi non verranno consegnati a terze parti, come provider o altro. Le tue attività online rimarranno private.

Al tempo stesso ti permette di navigare ad alta velocità, grazie all’assenza di qualsiasi limite: niente più buffering nei tuoi video o timeout durante la navigazione. È inoltre una delle poche VPN a far uso di una crittografia militare a 2048-bit! In questo modo godi del massimo della protezione, con una cifratura robusta impossibile da intercettare.

PrivateVPN è facile da utilizzare. Che tu sia su un computer, smartphone, tablet o router. Funziona su Mac, Windows, iOS, Android o Linux, puoi navigare senza restrizioni senza bisogno di codice o configurazioni complesse. Basta scaricare e connettersi in soli 60 secondi. È presente con 200 server in 63 paesi, dandoti la possibilità di connetterti facilmente, ovunque ti trovi, e con il massimo della velocità possibile.

Hai anche a disposizione una porta in uscita da poter aprire per utilizzare software per il download, come Torrent.

L’assistenza è sempre disponibile per aiutarti su qualsiasi cosa. Non parlerai mai con un bot o assistenti virtuali, ma sempre con persone vere.

L’offerta attuale ti permette di connetterti simultaneamente da 10 dispositivi, tutti con un unico indirizzo IP. Non perderti quindi lo sconto dell’85% e acquista ora PrivateVPN, oppure provala gratis per un massimo di 7 giorni!

Approfittane adesso e naviga con il massimo della sicurezza.