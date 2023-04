PrivateVPN: l’offerta imperdibile per avere una VPN a 2€/mese

Se vuoi navigare su internet in modo sicuro, anonimo e senza limitazioni, hai bisogno di una VPN, una piattaforma che ti permette di avere una connessione privata e crittografata con il server remoto: nascondi la tua posizione e il tuo indirizzo IP in modo facile e veloce.

In questo modo, puoi accedere a siti web e contenuti bloccati nella tua regione, proteggere i tuoi dati da hacker e spioni ed evitare la sorveglianza di governi e provider.

Tra le tante VPN disponibili sul mercato, una delle più affidabili e convenienti è PrivateVPN che oggi puoi avere con una straordinaria offerta con l’85% di sconto che ti regala, in pratica, due anni di abbonamento.

PrivateVPN: scopri perché è la scelta giusta per te

PrivateVPN è un provider svedese che offre un servizio di alta qualità a un prezzo imbattibile. Con questo servizio puoi:

Scegliere tra oltre 200 server in 63 paesi

Godere di una velocità e una banda illimitate

Usare fino a 10 dispositivi contemporaneamente

Sfruttare una crittografia a 2048 bit e una protezione da perdite IPv6

e una protezione da perdite IPv6 Supportare i protocolli OpenVPN, PPTP, L2TP, IKEv2 e IPSec

Accedere a Netflix, Disney+, Amazon Prime e altri servizi di streaming con qualunque catalogo desideri

Scaricare torrent in modo sicuro e anonimo

Contare su un servizio clienti in-house disponibile 24/7

PrivateVPN è facile da usare e da installare. Basta scaricare l’applicazione per il tuo dispositivo (Windows, Mac, iOS, Android, Linux o router) e connetterti con un clic. Puoi anche personalizzare le impostazioni in base alle tue preferenze e alle tue esigenze.

Il servizio si caratterizza per una politica zero log che garantisce la massima privacy. Non registra né conserva alcuna informazione sulla tua attività online o sulla tua identità. Inoltre, si avvale delle leggi sulla privacy della Svezia, che sono tra le più rigorose al mondo.

E adesso puoi sfruttare una fantastica offerta: se ti abboni al piano triennale, puoi avere la VPN a soli 2,08 euro al mese. Si tratta di uno sconto dell’85% sul prezzo originale che ti permette di fatto di risparmiare su ben due anni di abbonamento. In ogni caso, hai la garanzia di rimborso di 30 giorni: puoi provare il servizio e poi decidere se proseguire.

