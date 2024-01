PrivateVPN: naviga sul web in totale anonimato

Se stai cercando una soluzione per navigare in totale anonimato ONLINE e quindi sena ansie particolare quella di PrivateVPN potrebbe essere la soluzione che più si adatta alle tue esigenze. Questo provider è uno dei pochi ad avere una politica 100% NoLog che ti permette di essere l’unico a sapere quello che stai facendo sul web.

PrivateVPN: i dettagli

L’utilizzo di una VPN è raccomandabile soprattutto per chi vuole sentirsi al sicuro anche su internet. Molto spesso non ci rendiamo conto che con l’inserimento di alcuni dati personali come per esempio il numero della nostra carta di credito o semplicemente nome e cognome possiamo incorrere in siti malevoli e fraudolenti.

Senza una protezione, dunque, sarà più facile rubare i nostri dati. Alcuni di questi possono addirittura essere venduti dagli stessi ISP. Per evitare che questo accada, puoi acquistare il piano PrivateVPN con uno sconto dell’85% sul piano annuale. Grazie a questa scontistica pazzesca hai a disposizione altri 24 mesi gratuiti. Il canone mensile richiesto ammonta a soli 2,08 euro.Timmett

Il vostro fornitore di servizi internet ad esempio senza VPN ha accesso ad una serie di dati, come:

Dati e acquisti della tua app : l’ISP, qualsiasi esso sia, può vedere tutta la cronologia dei vostri acquisti effettuati sul web, i dati della tua carta, ecc…

: l’ISP, qualsiasi esso sia, può vedere tutta la dei vostri acquisti effettuati sul web, i dati della tua carta, ecc… Il tuo indirizzo e la posizione attuale : senza una VPN può identificarti e sapere dove sei esattamente.

: senza una VPN può identificarti e sapere dove sei esattamente. Le immagini e i file inviati e ricevuti : può ficcare il naso sui tuoi media sia in ingresso che in uscita.

: può ficcare il naso sui tuoi media sia in ingresso che in uscita. Tutta la cronologia del tuo browser : oltre alle foto e video il tuo gestore telefonico è in grado di visualizzare in toto la cronologia completa del browser utilizzato.

: oltre alle foto e video il tuo gestore telefonico è in grado di visualizzare in toto la cronologia completa del utilizzato. I tuoi dati di accesso a social media, conti bancari, PayPal e molto altro : non ci crederai ma è tutto incredibilmente vero.

: non ci crederai ma è tutto incredibilmente vero. Le tue email private, WhatsApp ed tutti i contenuti: il gestore può addirittura vedere le tue chat di WhatsApp e email inviate e ricevute.

Questi sono solo alcuni esempi di quello che potrebbe capitare senza l’utilizzo di una VPN. Cosa aspetti? Scarica subito PrivateVPN per una maggiore sicurezza!

