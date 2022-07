Professione copywriter: cos'è e quanto guadagna?

Negli ultimi anni si sente parlare sempre più spesso di copywriter, figura professionale che grazie ad Internet ha avuto l’occasione di specializzarsi ancora di più. Essere un copywriter, però, non significa solamente scrivere testi pubblicitari o payoff in grado di restare impressi. Anzi: c’è tutto un mondo che ruota attorno a questo mestiere e sono sempre più le persone che vorrebbero avvicinarsi e muovere i loro primi passi in questa direzione, attratti dalla prospettiva di lavorare da remoto e con orari autogestiti. Cosa fa, quindi, il copywriter? E soprattutto: quanto guadagna?

Chi è il copywriter e cosa fa

Il copywriter è quella figura professionale che scrive le parole delle pubblicità, dagli annunci stampa ai telecomunicati, fino ai payoff e i post sui social network per conto delle aziende. Il suo ruolo, però, è molto più complesso di così: il copywriter deve essere in grado, con le sue parole, sia di lasciare un segno che di vendere un determinato servizio o prodotto. Si tratta di una professione fortemente incentivata, negli ultimi anni, da Internet e che oggi richiede anche l’acquisizione di determinate competenze per riuscire a spiccare – come SEO (Search Engine Optimization), SEM (Search Engine Marketing) e SERP (Search Engine Result Page).

Quanto guadagna un copywriter

Secondo una stima del sito web Jobbydoo, lo stipendio medio di un copywriter è di 1.700 euro netti al mese, circa 31.800 euro lordi all’anno: superiore di 150 euro (+10%) rispetto a una retribuzione mensile media italiana. Copywriter Junior con meno esperienza, naturalmente, percepiranno uno stipendio più basso (1.120 euro al mese, mediamente), mentre i copywriter Senior con 15-20 anni di esperienza presentano retribuzioni più elevate (una media di 1.970 euro al mese). Un professionista a fine carriera – oltre 20 anni – può arrivare a percepire una retribuzione media complessiva di 2.040 euro.

Come diventare un copywriter

