Progetto Hy2Move: aiuti di Stato per 1,4 miliardi

La Commissione europea ha approvato un nuovo progetto di comune interesse europeo (IPCEI) relativo alla catena del valore dell’idrogeno. Hy2Move è stato proposto dall’Italia insieme ad Estonia, Francia, Germania, Olanda, Slovacchia e Spagna. Verranno coinvolte 11 aziende, incluse PMI e startup, nella realizzazione di 13 progetti che contribuiranno alla riduzione delle emissioni di CO2 e al raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050.

UFI HYDROGEN per l’Italia

Hy2Move è il quarto IPCEI relativo alla produzione e uso dell’idrogeno, dopo Hy2Tech (sviluppo di tecnologie per gli utenti finali), Hy2Use (applicazioni nel settore industriale) e Hy2Infra (investimenti infrastrutturali che non rientrano nei primi due IPCEI). Hy2Move copre invece l’uso dell’idrogeno nelle applicazioni di mobilità e trasporto.

In dettaglio, Hy2Move riguarderà lo sviluppo di:

applicazioni per la mobilità che integrano le tecnologie dell’idrogeno nei mezzi di trasporto (stradale, marittimo e aereo), tra cui le celle di combustibile per autobus e camion

tecnologie a celle di combustibile ad alte prestazioni che utilizzano l’idrogeno per generare elettricità con potenza sufficiente a muovere navi e locomotive

soluzioni di stoccaggio a bordo di prossima generazione, ad esempio negli aeromobili (serbatoi leggeri e robusti che garantiscono sicurezza ed efficienza in volo)

tecnologie per la produzione di idrogeno per applicazioni di mobilità e trasporto, in particolare per la fornitura locale di idrogeno pressurizzato puro al 99,99% nelle stazioni di rifornimento di idrogeno

La Commissione ha valutato che Hy2Move è in linea con le norme dell’UE in materia di aiuti di Stato, quindi il progetto riceverà finanziamenti pubblici per 1,4 miliardi di euro, ai quali si dovrebbero aggiungere altri 3,3 miliardi di investimenti privati. Il completamento dei progetti è previsto entro il 2031.

Per l’Italia è presente la startup UFI HYDROGEN di Ala (Trento), nata nel 2023, che sviluppa il componente MEA (Membrane Electrode Assemblies) per le celle a combustibile.