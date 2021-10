Vuoi imparare a programmare in Python? Udemy propone corso completo a un prezzo stracciato

Amate l’informatica, i PC e il coding ma non conoscete ancora adeguatamente linguaggi di programmazione? Volete approcciarvi ad almeno uno di essi ma non sapete dove sbattere la testa? Questo corso completo su Python 3.10 proposto in offerta su Udemy farà al caso vostro! E non perdere questa occasione d’oro: si tratta di uno sconto dell’86%, ovvero un prezzo bomba pari a 12,99 Euro!

Udemy, informazioni sul corso completo su Python 3.10

Il corso video in questione, chiamato “Python 3.10 Guida Completa: da Principiante a Esperto”, come da nome permetterà di apprendere sia le basi del linguaggio di programmazione, sia diverse nozioni professionali che permetteranno di sviluppare applicazioni Python come degli esperti.

Questa guida completa è composta da 17 lezioni, per 139 lezioni e 12 ore e 54 minuti complessive. Si parte dai fondamenti, con introduzioni non solo a Python stesso ma anche al paradigma Object-Oriented. Si passa poi alle strutture dati e strutture di codice, ai diversi moduli e alle nozioni avanzate, con annesse esercitazioni. Interessante notare come la guida venga continuamente aggiornata dal docente Alessandro Bemporad, tanto che nel corso troviamo sezioni dedicate a diverse versioni di Python.

Il corso in questione è rivolto sia a programmatori principianti che desiderano migliorare le proprie competenze, sia a coloro che hanno già delle nozioni base di Python (o altri linguaggi di programmazione) e vogliono migliorare. Gli unici requisiti posti dal docente prevedono la conoscenza di base del terminale in utilizzo e, anche se si tratta solamente di un consiglio, la conoscenza di un qualunque linguaggio di programmazione almeno a un livello base.

Giungendo ai dettagli tecnici, “Python 3.10 Guida Completa: da Principiante a Esperto” viene proposto all’inizialmente citato prezzo di 12,99 Euro anziché 89,99 Euro. In altre parole, è un’offerta imperdibile! Come per tanti altri corsi disponibili su Udemy, l’accesso in seguito all’acquisto sarà illimitato e garantito su dispositivi mobili, PC, TV e altri dispositivi con accesso all’app ufficiale. Inoltre, Udemy offre la garanzia di rimborso entro 30 giorni in caso di insoddisfazione.