Proiettore a 83€?! FAI PRESTO, è in ESAURIMENTO!!

Non c’è tempo da perdere! Il proiettore iZEEKER iPL310, con risoluzione Full HD, è protagonista di uno sconto e ben due coupon su Amazon. Il primo ti farà risparmiare ulteriori 24€ semplicemente cliccando sul box, mentre per il secondo dovrai inserire il codice “34VKSTTK” durante la fase d’acquisto. Tutto questo ti permetterà di portarlo a casa per soli 83,99€!

Tutte le caratteristiche del proiettore

Grazie a queto proiettore potrai collegare facilmente e rapidamente il tuo smartphone, laptop o tablet tramite Wi-Fi 5G per trasmettere film, giochi e altri contenuti senza ritardi o buffering. E con il Bluetooth 5.2, puoi anche associare il proiettore a un altoparlante o soundbar per migliorare la qualità audio, o alle cuffie Bluetooth per non dare fastidio a chi sta intorno.

Grazie alla risoluzione Full HD 1080P, trasmette delle immagini super dettagliate. Non manca, poi, il supporto alla riproduzione video 4K. La sua luminosità è di 13.000 lumen e il rapporto di contrasto di 10.000:1. Questo garantisce di avere immagini ottime anche in ambienti abbastanza illuminati.

La dimensione della proiezione raggiunge i 200 pollici grazie alla funzione di zoom che consente di regolare le dimensioni dell’immagine fino al 75%, senza spostare il proiettore. Vi sono anche due altoparlanti Hi-Fi integrati che offrono un suono chiaro e potente, che riempie la stanza.

Il treppiede regolabile a 360° incluso consente poi di ottenere l’angolazione di proiezione perfetta, mentre i fori per viti M4 nella parte inferiore consentono anche di fissare il proiettore al soffitto. In confezione vi è anche una custodia per il trasporto che lo rende perfetto per il campeggio e altre attività all’aperto.

Dotato di porte HDMI, USB e AV, questo proiettore si collega facilmente a una vasta gamma di dispositivi, inclusi XBOX, FireStick, smartphone, laptop, PS5 e molto altro.

Non perdere questa fantastica opportunità e fai tuo il proiettore a soli 83,99€! Non dimenticare di selezionare il coupon e inserire il codice “34VKSTTK“!