Proiettore WiFi per il cinema a casa (COUPON -40€)

Il fascino del grande schermo sulle pareti del salotto o di camera tua: tutto ciò che devi fare è approfittare dell'offerta proposta oggi da Amazon su TOPTRO TR21, un proiettore WiFi dalle dimensioni compatte ed estremamente versatile. Lo puoi acquistare con uno sconto complessivo di 40 euro sul prezzo di listino grazie al coupon disponibile ora.

Goditi i film a 200 pollici, nel tuo salotto

Può visualizzare immagini con diagonale fino a 200 pollici, connettendosi senza fili a qualsiasi fonte: è compatibile con lettori multimediali, console, PC, laptop, smartphone, tablet, set-top box e così via. Le pellicole e le serie TV di Netflix, quelle di Prime Video, Disney+, NOW, le partite di DAZN, i video di YouTube, tutto in formato maxi. È anche possibile connettere altoparlanti o casse esterne via Bluetooth per un audio potenziato. Se hai bisogno di conoscere altre informazioni, le trovi tutte raccolte nella scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di far tuo questo proiettore wireless al prezzo di soli 79,99 euro invece di 119,99 euro come da listino, semplicemente attivando il coupon Amazon disponibile. Se lo compri ora, potrai trascorrere un fine settimana all'insegna del grande cinema in casa: la consegna è immediata con spedizione gratuita. Per un buon affare online non è necessario attendere il Black Friday, visto?