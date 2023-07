Promo estiva NordPass: 6 account Premium a soli 2,79€/mese

È in atto un cambiamento significativo nel mondo dei password manager con l’introduzione della nuova promo estiva NordPass.

Ora le famiglie possono beneficiare del piano NordPass Family a un prezzo scontato di soli 2,79 euro al mese, che consente loro di avere un password manager sicuro e affidabile per l’intero nucleo familiare a un costo incredibilmente conveniente.

Questo particolare piano consente l’utilizzo del servizio da parte di un massimo di sei account diversi. Ciò significa che la spesa per utente sarà inferiore ai 50 centesimi di euro al mese.

Per approfittare di questa offerta a tempo limitato, è sufficiente visitare il sito Web ufficiale di NordPass cliccando sul link sottostante.

Promo estiva NordPass: piano Family a soli 2,79 euro al mese

Utilizzando NordPass, gli utenti hanno l’opportunità di utilizzare un password manager compatibile con più piattaforme.

NordPass offre la massima sicurezza nella gestione delle informazioni di accesso e dei dati di pagamento. Ciò vuol dire che eventuali violazioni o infrazioni su un sito Web vengono prontamente rilevate e l’utente viene subito informato della necessità di modificare la propria password.

Il piano Family, inoltre, assicura la possibilità di gestire fino a 6 account individuali, permettendo a tutti i componenti della famiglia di usufruire dei vantaggi di cui sopra.

Il fulcro della promo estiva NordPass è il piano Family: per un periodo limitato, il costo è di soli 2,79 euro al mese per chi opta per il piano biennale con pagamento anticipato.

Dividendo il costo tra sei utenti, la spesa per ognuno scende a meno di 50 centesimi. Inoltre, è prevista una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni che consente una prova approfondita del servizio e, se necessario, può essere richiesto un rimborso completo.

La promozione a tempo limitato è ancora disponibile. Se vuoi beneficiare di questa offerta è sufficiente cliccare sul link qui sotto per accedere al sito ufficiale e procedere con il processo di attivazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.