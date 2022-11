Promozione Axerve Easy POS: 2 mesi gratis e 20% di sconto sul terminale

La scelta degli strumenti per gestire al meglio i pagamenti digitali è un passo molto importante per un commerciante.

Optare per un terminale POS sbagliato infatti, può voler dire affrontare costi eccessivi, pratiche burocratiche macchinose o creare malcontento nella clientela.

Affidarsi a un servizio come Easy POS di Axerve, dunque, è la soluzione più pratica per evitare problematiche di qualunque tipo. Stiamo parlando di un servizio che, al di là della qualità offerta, può vantare attualmente una promozione molto interessante.

Attraverso la collaborazione con Mastercard infatti, è possibile ottenere questo lettore POS con 2 mesi di abbonamento gratis e con il 20% di sconto rispetto all’acquisto del terminale.

Promozione Axerve Easy POS? Uno dei migliori POS sul mercato a condizioni più che favorevoli

Easy POS è un dispositivo con dimensioni pari a 17,5 x 8,2 x 6,2 centimetri e un peso complessivo pari a 410 grammi.

Queste caratteristiche, rendono il lettore adatto a contesti come bar e ristoranti (ma non solo), dove è necessario avere una certa libertà di movimento per accettare i pagamenti della clientela. In tal senso, la connettività WiFi abbinata al supporto del 4G (con SIM inclusa) sono altri fattori molto apprezzabili.

Easy POS è uno strumento che basa il suo funzionamento su un apposito sistema operativo Android e, tra i tanti vantaggi, offre anche la possibilità di stampare uno scontrino cartaceo per ogni transazione effettuata.

A permettere una gestione ottimale di questo lettore POS poi, vi è un’apposita dashboard online. Questa, caratterizzata da un’interfaccia intuitiva, permette di tenere sempre sotto controllo i pagamenti ricevuti.

La possibilità di accreditare gli stessi sul proprio conto corrente poi, rende questo strumento per i pagamenti adatto a pressoché qualunque tipo di contesto.

Il tutto senza alcun tipo di vincolo di permanenza: non esistono obblighi a livello di costi in caso di eventuale recesso dal servizio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.