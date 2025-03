Promozione lancio per i nuovi robot aspirapolvere Deebot T50 di Ecovacs

Subito in offerta lancio i nuovissimi robot aspirapolvere Deebot T50 a marchio Ecovacs. La gamma, ufficializzata all’IFA 2024 di Berlino, è composta tre modelli denominati Deebot T50 Omni, T50 Pro Omni e T50 Max Pro. Tutti garantiscono qualità tecniche all’avanguardia che alzano notevolmente l’asticella della fascia media del mercato.

Tanta potenza di aspirazione (fino a 15.000Pa) e spessore super sottile, appena 8,1 mm, che gli consente di raggiungere e pulire senza problemi anche sotto letti, divani e mobili bassi.

Sono diverse le tecnologie che accomunano tutti e tre i modelli. Iniziamo dal TruEdge 2.0, un sistema di pulizia dei bordi che, sfruttando la spazzola laterale dinamica ed il mocio estendibile, fino ad un millimetro dai margini, garantisce una pulizia efficace anche degli angoli più difficili. Troviamo anche il modulo laser ed il sistema di pulizia adattiva, utili per rilevare lo sporco e garantire sempre la massima precisione, e la navigazione dToF-LiDAR che, affiancata dall’intelligenza artificiale, permette ai T50 di muoversi senza difficoltà anche negli spazi stretti e bui.

Sono tutte dotate di stazione di ricarica evoluta Omni che lava e asciuga i moci con acqua e aria calda rispettivamente a 75°C e 45°C, ovviamente in maniera completamente automatizzata. La basetta svuota anche i serbatoi del robot e, nella sola versione Pro Omni, dosa automaticamente la soluzione detergente per il lavaggio dei pavimenti.

Cercate livello di automazione ancora più avanzato? Allora dovrete prendere in seria considerazione il modello Pro Omni con la sua tecnologia AIVI 3D 3.0 OMNI utile per riconoscere gli ostacoli in tempo reale e adattare di conseguenza la pulizie per una copertura sempre efficace. Il Deebot T50 Pro Omni è anche dotato di spazzola dal design a tripla V che evita i fastidiosi grovigli di capelli, ed è stato certificato da TÜV Rheinland, come riconoscimento per la sua efficacia nella pulizia di angoli e bordi.

Tutti possono essere controllati tramite l’app ufficiale per smartphone con il suo relativo assistente vocale personale YIKO, e con i principali assistenti virtuali, Amazon Alexa e Google Assistant in Primis. Basterà impartire un comando per avviare la pulizia di una stanza o dell’intero appartamento.

Promozione di lancio su Amazon

Deebot T50 Omni, Deebot T50 Pro Omni ed il T50 Max Pro, sono già disponibili da oggi con prezzi di listino pari a 799€, 899€ e 999€.

Come anticipato in apertura articolo, Ecovacs ha lanciato una promozione lancio, disponibile fino al 30 marzo compreso, che permetterà di acquistare ciascun nuovo modello a prezzo scontato del 10%. I prezzi finali ribassati saranno:

T50 Omni in offerta a 719€

Link all’acquisto

T50 Pro Omni in offerta a 809€

Link all’acquisto

T50 Max Pro in offerta a 899€

Link all’acquisto

In collaborazione con Ecovacs