Proscenic F10 Pro pulisce a lava i pavimenti in una passata: coupon 40€

Proscenic F10 Pro è l’aspirapolvere con doppia funzione che rende le pulizie istantanee. Invece di tirare fuori la scopa e poi lo straccio con secchio, passa lui e in una sola passata hai pavimenti iperpuliti. È comodo, senza fili e con tanta autonomia per poter prenderti cura di tutta la casa senza fastidiose pause. Ideale per qualunque genere di pavimenti, è facilissimo e indispensabile una volta che lo provi. Approfitta ora del coupon da 40€ su Amazon con cui il prezzo scende ad appena 189€ e vedi come non potrai più rinunciare alla sua potenza. Spunta la casella e aggiungilo al carrello subito.

Un aspirapolvere che lava persino, Proscenic F10 Pro è la svolta

Semplifica le pulizie e per questo motivo il Proscenic F10 Pro è un prodotto che è adatto a tutte le persone, anche a chi ha un’età più elevata. Questo perché non devi far altro che passarlo come un classico aspirapolvere ma non solo risucchia via lo sporco grosso ma lava anche i pavimenti. Efficiente e leggero per potersi adattare ad ogni esigenza e poi è senza fili quindi non rischi di inciampare o di dover fare attacca e stacca con la presa in ogni stanza. A proposito di questa sua caratteristica, l’autonomia è longeva e grazie alla base di ricarica non solo torna pronto per il prossimo utilizzo ma si pulisce anche. Seleziona la funzione e le spazzole vengono lavate in automatico per rendere la manutenzione un vecchio ricordo.

Tutta la sua potenza è racchiusa nel suo motore che aspira in modo vigoroso ogni genere di sporcizia e fa roteare la spazzola 550 volte al minuto per eliminare anche le macchie e sporco ostinato. Con le sue 3 modalità ne hai una adatta ad ogni esigenza e grazie allo schermo LED vieni aggiornato in tempo reale sulla batteria e sulle varie impostazioni. Altra caratteristica vincente? Ha un serbatoio per l’acqua pulita ed uno per l’acqua sporca per pulire sempre ed esclusivamente al massimo.

A soli 189€ su Amazon, il magico Proscenic F10 Pro deve essere tuo. Non perdere tempo e spunta il coupon da 40€ in pagina, le scorte sono limitate.