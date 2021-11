Proteggi il tuo device con Malwarebytes Premium in offerta al 25%

Proteggiti dagli attacchi online che minano alla sicurezza della tua identità, dei tuoi file e del tuo sistema con Malwarebytes Premium. Il noto software è in offerta al 25% di sconto se acquisti l'abbonamento ad un anno, al prezzo scontato di 29,99 dollari invece di 39,99. Il piano supporta un dispositivo a scelta fra Windows, Mac e dispositivi mobili.

Malwarebytes è noto per via della sua forte protezione, in grado di combattere virus e minacce che i comuni antivirus non sono in grado di fermare. Infatti, il software blocca attivamente worms, rogues, dialers, trojans, rootkits, spyware, exploits, bots e tantissimi altri malware che potrebbero mettere a rischio la nostra sicurezza online. Malwarebytes ti protegge a 360°, avvisandoti quando visiti siti web poco sicuri e scansionando il tuo dispositivo alla ricerca di infezioni.

Il software lavorerà sempre per te in background, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Avrà qualche impatto sulle performance? La risposta è no: tutto continuerà a girare liscio come l'olio, senza che Malwarebytes rallenti in alcun modo il computer. La differenza con un comune antivirus è che Malwarebytes è in grado di identificare le minacce fin dal principio, sfruttando un sistema di intelligenza artificiale. In più, rimuove ogni traccia lasciare dai malware, per avere un dispositivo sempre pulito.

In poche parole, Malwarebytes Premium è la soluzione completa per proteggersi online non solo dai virus, ma da tutte quelle minacce che vagano in rete. L'abbonamento annuale (un anno) per un dispositivo è in offerta ancora per poco tempo al 25% di sconto: il prezzo finale è di 29,99 dollari invece di 39,99 per uno dei software migliori nel suo genere.