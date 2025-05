Proteggi il tuo PC con Norton 360: con il 66% di sconto, l'offerta è da cogliere al volo

Al giorno d’oggi, tutto il principale lavoro di qualsiasi professionista si svolge sul PC, compreso il salvataggio di dati e l’accesso online ai propri “beni” digitali. Ecco perché proprio oggi, ancora più di ieri, è fondamentale proteggersi da virus, malware, spyware, phishing e non solo con il migliore antivirus di sempre: Norton.

Non ha praticamente bisogno di presentazione Norton, la sua fama lo precede, ma forse non conosci le nuovissime offerte in corso che ti permettono di risparmiare fino al 66%! Scopriamole insieme e scegli quella che più si avvicina alle tue esigenze.

Semplicemente, il miglior antivirus di sempre: ecco tutte le offerte Norton, con VPN inclusa

Proteggiti da attacchi online con Norton Antivirus: oggi hai a disposizione una panoramica davvero ricca di proposte fra le quali scegliere, tutte con uno sconto importante (fino al 66%) e un prezzo davvero accessibile. Oggi vogliamo presentarti la più apprezzata del momento, ovvero Norton 360 Advanced: 1 anno di utilizzo a soli 3,75€ al mese. Ecco le caratteristiche:

10 PC, Mac, tablet o telefoni

Protezione contro virus, malware, ransomware e hacker

Password Manager

200 GB di backup del PC nel cloud

Connessione a Internet privata con VPN

Protezione minori

Dark Web Monitoring

Assistenza per il ripristino dell’identità

Assistenza in caso di furto del portafoglio

Social Media Monitoring

Un risparmio del 66% per il prodotto top di gamma del momento di Norton, ma anche gli altri non sono certo da meno. Tutti i piani comprendono l’uso della VPN, tranne il piano base Norton AntiVirus Plus. Con una potente VPN integrata, protezione della privacy, monitoraggio del dark web e strumenti per ottimizzare le prestazioni del dispositivo, Norton360 è l’alleato ideale per navigare, lavorare e giocare online in totale tranquillità. Sceglilo per una protezione completa e affidabile, ovunque ti connetti.