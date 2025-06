Proteggi la tua casa con meno di 50€, ecco come

Se non hai ancora installato una telecamera smart, questo è il momento ideale per farlo. Hai infatti la possibilità di acquistare la telecamera WiFi da esterno Tapo C520WS con un importante 44% di sconto e pagarla solamente 49,99€. Con meno di 50€ puoi finalmente avere il controllo completo degli spazi esterni della tua casa e migliorare notevolmente la sicurezza e la tranquillità della tua famiglia.

3 ragioni per scegliere la telecamera WiFi da esterno Tapo C520WS

Visione Notturna a colori Starlight

Copertura completa a 360°

Rilevazione AI gratuita

La scelta smart per la sicurezza della famiglia

La telecamera WiFi da esterno Tapo C520WS è molto di più di un semplice strumento con il quale monitorare i balconi, i giardini, le terrazze e gli ingressi della tua casa. Con questo dispositivo, infatti, hai un sistema di rilevamento basato sull’intelligenza artificiale che analizza autonomamente persone, veicoli e animali, riducendo così i falsi allarmi.

Considera anche che con la telecamera WiFi da esterno Tapo C520WS hai una risoluzione 2560×1440 che ti restituisce un’immagine più definita rispetto a quella in 1080p delle comuni telecamere smart. Inoltre grazie ai LED a infrarossi e all’illuminazione Starlight, anche di notte ottieni video a colori nitidi e dettagliati.

Una volta installata, la telecamera si occuperà sia di registrare (salvando le immagini in locale su una scheda microSD o in cloud) sia di monitorare in tempo reale tutti i movimenti. Così che sia quando sei in casa che quando sei fuori (da amici, al lavoro o in vacanza) hai sempre un controllo totale sugli accessi della tua casa. Quando rileva un’anomalia la telecamera non solo ti avvisa sullo smartphone, ma emette allarmi sonori e luminosi che puoi personalizzare così da aumentare ulteriormente il livello di sicurezza.

Ideale per chi…

Vuole sorvegliare ogni angolo del proprio giardino

Abita in ambienti esterni o climaticamente impegnativi

Cerca un sistema affidabile senza abbonamenti obbligatori

Con soli 49,99€, la Tapo C520WS è la scelta ideale per una sicurezza domestica smart, efficace e senza compromessi. Approfittane ora.