MacBooster 8: proteggi Mac per sempre con sconto

Con MacBooster 8 è possibile proteggere il proprio Mac a vita. Il servizio rileva e rimuove malware e virus.

Ed ancora, migliora e potenzia le prestazioni del tuo Mac. Effettua una polizia profonda per liberare spazio sul disco rigido. Ed effettua una pulizia della memoria e protezione della privacy.

Sono tre le promozioni in corso per McBooster 8. Scopriamo quali.

1. Light

Ecco cosa offre:

$39,95 anziché $49,95!

Standard

Ecco cosa offre l'abbonamento intermedio:

$59,95 anziché $109,95!

Premium

Vediamo infine cosa offre l'abbonamento advanced:

$ 89,95 $ 177,95

Ecco i principali vantaggi di attivare MacBooster 8:

Ecco alcune recensioni degli utenti che già lo hanno provato.

Michael scrive:

Ho acquistato questo prodotto per il mio vecchio Mac per velocizzarlo. Questo prodotto ha trovato errori e li ha riparati rapidamente e mi ha dato la possibilità di liberare memoria che ha notevolmente aiutato il mio vecchio mac a funzionare meglio

Aaron invece dichiara:

Ho usato MacBooster 5 su Mac OS X per diversi anni e lo consiglio vivamente. È il mio strumento di manutenzione all-in-one, che mantiene le mie macchine costantemente in funzione come nuove