Proteggi tutti i tuoi dispositivi con Atlas VPN

Con la crescente presenza del digitale nella nostra quotidianità, investire nella privacy diventa sempre più importante. Atlas VPN offre soluzioni avanzate per proteggere la privacy online ad un prezzo accessibile.

L’offerta attuale, Atlas VPN propone un 86% di sconto, con un piano in abbonamento per 2 anni a 1,54 € al mese, 6 mesi aggiuntivi in omaggio e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Rimani protetto online

Atlas VPN offre una rete privata virtuale (VPN), che reindirizza tutto il traffico internet attraverso un tunnel criptato e difende da attività di sorveglianza online. Inoltre la VPN maschera l’indirizzo IP, proteggendo dalle restrizioni sull’uso di internet.

Sfrutta i server ottimizzati per gaming e video

Uno dei vantaggi di Atlas VPN è l’accesso a una vasta rete di server ottimizzati. Questi server consentono una connessione rapida e affidabile, ideale anche per lo streaming di contenuti in alta definizione o per giocare online senza interruzioni.

Evita il tracciamento della posizione

Grazie alla vasta rete di server disponibili in tutto il mondo, Atlas VPN consente di cambiare facilmente la tua posizione virtuale con un semplice clic. Questo non solo ti permette di accedere a contenuti geograficamente bloccati, ma ti consente anche di mantenere la tua privacy online nascondendo la tua vera posizione.

Numero illimitato di dispositivi supportato

Atlas VPN permette di proteggere un numero illimitato di dispositivi con una singola sottoscrizione, offrendo supporto per una vasta gamma di piattaforme, tra cui Windows, macOS, Linux, iOS, Android, Android TV, Amazon Fire TV e Apple TV.

Prova Atlas VPN senza rischi

Atlas VPN offre una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni per tutti i piani di durata superiore a 1 mese, permettendo di testare il servizio senza alcun rischio, oltre ad una garanzia soddisfatti o rimborsati di 14 giorni per i piani mensili.

Per conoscere l’offerta completa di Atlas VPN clicca qui.